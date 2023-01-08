Отчего епископ Бондарук покончил жизнь самоубийством?

Редактор “Славянского Сакраменто” Руслан Гуржий продолжает разбирать мифы о потенциальных причинах гибели епископа и основателя “Славянской миссионерской церкви “Вифания” Адама Бондарука.

Всплыли дополнительные детали, подтверждающие его самоубийство. Техники, с помощью которых можно удостовериться и подтверждать подобную информацию. Прихожане церкви “Вифания” плюют в гроб Бондарука?

Задокументированы последние часы епископа А. Бондарука. Накануне своей смерти он собирает свое родство на празднование своего 80-летия.

Почему верующие вместо того, чтобы разбираться в ситуации, проклинают вестника? Христианские проклятие, манипуляции и колдовство.

Сыграл ли COVID-19 в умственном помешательстве пятидесятнического епископа? Депрессия, подавился водой, запутался в проводе и другие мифы о смерти Бондарука.

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