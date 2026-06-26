В Калифорнии троих человек признали виновными в убийстве ради страховой выплаты

Photo: GoFundMe

Суд присяжных в Калифорнии признал Майкла Эспиносу, Мигеля Эскибеля и Жанетт Нунес виновными в умышленном убийстве первой степени 41-летнего Виталия Зайцева, совершенном с целью получения страховой выплаты по полису страхования жизни.

По данным прокуратуры, с февраля по май 2024 года Майкл Эспиноса вместе со своей матерью Жанетт Нунес разработал план убийства ее гражданского мужа Виталия Зайцева, чтобы получить деньги по его страховке.

3 мая 2024 года Эспиноса и его друг Мигель Эскибель арендовали автомобиль и приехали из Айдахо в Калифорнию. Следствие установило, что они оставили свои мобильные телефоны в Айдахо и пользовались заранее приобретенным телефоном с предоплаченной SIM-картой для связи с Нунес.

Когда мужчины прибыли к дому Зайцева в Фэр-Оукс, Эспиноса подошел к автомобилю, в котором сидел потерпевший, и трижды выстрелил ему в голову. После убийства Эспиноса и Эскибель скрылись и вернулись в Айдахо.

Согласно материалам дела, Нунес специально покинула дом перед совершением преступления, чтобы обеспечить себе алиби. Вернувшись, она заявила следователям, что не знает, кто мог убить ее бойфренда. Однако позже детективы восстановили удаленные сообщения и журналы звонков с ее телефона, которые подтвердили ее связь с исполнителями преступления непосредственно перед убийством.

Присяжные также признали, что Майкл Эспиноса использовал огнестрельное оружие при совершении убийства. Кроме того, суд установил, что Эспиноса и Нунес действовали из корыстных побуждений, рассчитывая получить страховую выплату после смерти Зайцева.

Эспиноса также признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия как ранее судимый преступник. Вопрос о наличии у него предыдущей судимости за разбой будет рассмотрен отдельно во время вынесения приговора.

Майклу Эспиносе и Жанетт Нунес грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение. Мигелю Эскибелю может быть назначено наказание до 26 лет пожизненного заключения. Оглашение приговора назначено на 24 июля 2026 года.

Мать Виталия продолжает добиваться справедливости

После убийства Виталия его мать, Данута Шелига-Топчян, начала собственную борьбу за справедливость. Она организовала сбор средств на оплату юридических расходов, связанных не только с уголовным процессом, но и с гражданскими и наследственными делами.

По словам Дануты, после смерти сына обвиняемые завладели его домом, автомобилями, личным имуществом и домашними животными. Она утверждает, что ведет дорогостоящие судебные процессы, связанные с расследованием предполагаемых финансовых махинаций, наследственными спорами и взысканием имущества.

«Я не успокоюсь, пока справедливость не восторжествует», — говорится в обращении матери погибшего.

Она рассказала, что была вынуждена неоднократно приезжать в Калифорнию и Нью-Йорк для участия в судебных заседаниях, общения с адвокатами и правоохранительными органами, а также для возвращения личных вещей сына.

По словам матери, Виталий работал управляющим магазина сети CVS, где отвечал за работу аптеки и торгового зала. Незадолго до гибели, в апреле 2024 года, он, как утверждается, помог защитить сотрудников и покупателей во время вооруженного ограбления магазина в Фолсоме, за что получил благодарность от местной полиции.

В обращении Данута вспоминает сына как человека, свободно владевшего пятью языками — английским, испанским, украинским, польским и русским. Он увлекался плаванием, гольфом, путешествиями, любил готовить и заботился о своих домашних питомцах.

Для продолжения судебной борьбы мать погибшего объявила сбор 50 тысяч долларов, которые, по ее словам, необходимы для оплаты услуг адвокатов, экспертов и проведения дополнительных расследований.