СБУ расследует деятельность миссии “Добрый Самарянин” в Ровно

В Украине развивается грандиозный национальный скандал по продаже гуманитарной помощи, поступающей из западных стран. Под подозрение украинских спецслужб попали десятки благотворительных организаций (35), включая религиозные миссии и церковь, в отношение деятельности которых в настоящее время ведется следствие.

Как сообщает корреспондент “Славянского Сакраменто” из Киева, Служба безопасности Украины (СБУ) ведет следствие по 35 организациям, занимающимся поставками и распределением гуманитарной помощи из США и Европы.

Согласно судебным документам, попавшим в нашу редакцию, украинские правоохранители ведут следственную работу по продаже гуманитарной помощи “в особо крупных размерах”. Также, по версии украинских следственных органов, подследственные компании оказывали помощь террористам на отколовшихся территориях страны – в непризнанных республиках ДНР и ЛНР.

Уголовные дела были заведены еще в 2017 г., однако об этом стало известно значительно позже.

Среди организаций, которые находятся под следствием спецслужб, указываются: Благотворительная организация «Фонд «Щастя – дітям», Международный благотворительный фонд «Мир», Волынский областной благотворительный фонд «Детская миссия. Украина», Отделение международного немецко-украинского благотворительного фонда «Тавифа», Волынский областной благотворительный фонд «Плечо», Благотворительная организация «Украинская лига благотворителей», Общественная организация «Гильфе», Христианская благотворительная организация «Тавифа», Благотворительный фонд «Врачи без границ – Бельгия», Коростеньского филиала Международного благотворительного фонда «Открытое сердце», Международный благотворительный фонд «Открытое сердце», Международная благотворительная организация «Казацкий фонд «Альбатрос», Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Фармварта», благотворительная организация «Всеукраинский благородный фонд «Будущее вместе», Благотворительный фонд «Есть сила», Благотворительная организация «Фонд «Вера в добро», Благотворительная организация «Благотворительный фонд «Сфера доброты», «Благотворительный фонд «Единство ради надежды», Благотворительный фонд «С добром к каждому», «Благотворительный фонд «Тепло солнца», «Всеукраинский благотворительный фонд «Луч света», благотворительной организации «Счастливые мы», благотворительной организации «Взгляд», Тернопольского областного благотворительного фонда «Апостол», Благотворительного фонда «Надежда жива», Благородного фонда «Великое дело», Международного благородного фонда «Стефан», Тернопольской областной благотворительный организации «Сердце Милосердие», Благотворительной организации «Поллукс», Международного фонда «Глория», Благотворительной организации «Благотворительный фонд «Вефиль» и Поместная церковь христиан веры Евангельской г. Кременец Тернопольской области.

Что примечательно, в список подозреваемых попала и Ровенская христианская миссия милосердия «Добрый Самарянин», известная в США.

Миссии являются конечными получателями гуманитарной помощи западноевропейских и американских фондов и церквей.

В списке СБУ Украины также фигурирует известная по нашим предыдущим расследованиям Благотворительная организация «Дотик», для которой, согласно информации таможенных органов, поставлялось большое количество помощи из Германии, Чехии, Польши, Англии, Франции и США.

Как говорится в выдержках криминального дела, опубликованного Шевченковским районным судом Киева от 20 октября 2017, следствие ведет старший следователь СБУ Украины Денисюк О.М.

“Досудебным следствием установлено, что в период с апреля 2014 по настоящее время неустановленные должностные лица предприятий Украины, которые являются получателями гуманитарной помощи [здесь идет перечисление всех вышеуказанных фондов и организаций]… действуя в составе организованной группы, при содействии сотрудников ДФС Украины [Государственная фискальная служба Украины – SlavicSac.com] и Минсоцполитики Украины, осуществляют финансирование терроризма в особо крупных размерах, а именно – финансовое и материальное обеспечение террористических организаций путем передачи гуманитарных товаров и средств так называемым «ДНР» и «ЛНР» под видом поддержки пострадавшего населения на временно неподконтрольных Украины территориях Донецкой и Луганской областей. Для достижения указанной противоправной цели создаются подконтрольные иностранные компании (выступают донорами гуманитарной помощи), благотворительные фонды и религиозные организации (выступают получателями гуманитарной помощи), а при перемещении грузов через таможенную границу Украины осуществляется подмена фактических товарно-сопроводительных документов на документы якобы гуманитарной помощи, с использованием реквизитов подконтрольных иностранных и украинских компаний. Коммерческий товар после признания его гуманитарной помощью, вопреки планам распределения, реализуется другими субъектами хозяйствования за денежные средства, которые в дальнейшем направляются на финансовое и материальное обеспечение незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР» и «ЛНР». Для списания грузов, полученных в качестве гуманитарной помощи, должностные лица благотворительных фондов и религиозных организаций изготавливают фиктивные списки конечных получателей и акты передачи гуманитарной помощи на другие организации (в том числе благотворительные), фактически ничего не получают”.

Согласно документам Шевченковского суда, представителям СБУ Украины дозволено сделать выемку документов в офисах некоторых организаций для проведения следственных мероприятий.

Редакция “Славянского Сакраменто” обратилась за комментариями к администрации американской благотворительной организации “Добрый Самарянин”, штаб-квартира которой базируется в г. Федерал Уэй (штат Вашингтон) и управляемой евангелистом Петром Радчуком, и получила следующий ответ от него:

“Ростислав Боришкевич, представляющий миссию ДС (“Добрый Самарянин” – SlavicSac.com), и десятки других миссий и благотворительных организаций в Украине получили информацию, что на них заведены уголовные дела. Это была неприятная и шокирующая новость. Особенно, в чем их обвиняют. Братья стали разбираться и дошли до кабинета Министров, но и там им внятно не ответили, что это такое. Похоже, что какие-то третьи силы делают свою грязную политику, чтобы тормозить всякую гуманитарную помощь. Искусственно не растамаживают контейнеры, потом требуют платить большие штрафы. Я точно знаю, что миссия: “Добрый Самарянин” никогда не продавала гуманитарную помощь ни в Украине, тем более в ДНР или ЛНР. Это для них дело чести. Но сотни тонн помощи они доставили в зону пострадавшим от войны людям (украинская сторона). Может, местные братья с этой помощи и доставили что-то бедствующим людям и на ту сторону – я не знаю, но делать из этого криминал, когда все раздаётся бесплатно, глупо. Если бы Западная Украина не подключилась, помогая пострадавшим людям в зоне боевых действий: продуктами, одеждой, медикаментами, и т.д., то я не знаю, как бы они там выжили. И вот, за сотни грузовиков, разного вида помощи пугают и шьют криминал… это грязная политика бессовестных людей. Миссия “Добрый Самарянин” в г. Ровно продолжает свою работу и здравствует, и у них все хорошо, слава Богу.”

СБУ подтвердила “Славянскому Сакраменто” факт проведения следствия в отношении вышеуказанных организаций.