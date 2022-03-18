В Украине нет нацистов (особенно среди христиан)

Нарратив кремлевской пропаганды относительно целей вторжения России в Украину достаточно четко обозначил В.Путин во время своей речи 24 февраля, которая, по сути, стала объявлением войны – это демилитаризация и денацификация Украины, а также свобода украинского народа “от нацистского режима в Киеве”.

Мы, конечно, не питаем иллюзий об истинных целях захватнической кампании Кремля в Украине, однако, стоит заметить, что в ультрамодном сегодняшнем нарративе кремлевской пропаганды о наличии расистской составляющей в Украине, имеется некая доля правды и факты, подтверждающие, что нацизм имеет место быть. Крайне странно наблюдать за потугами некоторых оголтелых защитников Украины, пытающихся всяческим образом игнорировать и оправдывать поведение некоторых преступно радикальных украинских лидеров.

В подтверждении этой мысли приведу всего лишь несколько фактов, показывающих наличие расизма и, возможно, даже нацистской тенденции среди современной элиты украинского сообщества. Причем факты расизма и даже порой откровенного нацизма зачастую встречают там, где их по определению не должно быть, а именно – в украинском протестантском обществе.

“Вас еще сильнее нужно ударить «градами»?!”

Для начала поговорим об одиозном протестантском лидере, продолжительное время возглавляющим союз Христиан Веры Евангельской Украины, старшем епископе Михайло Паночко. Речь идет о его скандальном выступлении в г. Малин (Житомирская обл.) в 2014 г., где этот украинский епископ предположил, что Украина столкнулась с военным нападением со стороны России «потому что донецкие не ценили родную мову». В оригинале это прозвучало так: «В том крае родную речь не уважали – донецкие, вы виноваты! О, какая разница! Разницу видите или нет? Или вас еще сильнее нужно ударить «градами»?! Дочтокались, что Путин вас освобождает!»

Сегодня как сам Паночко, так и его паства активно пытаются оправдать или преуменьшить милитаристическую риторику епископа. Говорят, что мы, якобы, вырываем его слова из контекста. А какой в данном случае может быть контекст кроме разве откровенно нацистского?

Я уже и не говорю о преступной позиции епископа Паночко, взявшего под эгиду своего евангельского Союза всякого рода барыг, мошенников и грязных дельцов, несущих еще больше порицания и стыда для церкви в Украине.

Позвольте мне несколько развить мысль. Известный факт, что много россиян, беларусов и представителей других народов и национальностей, говорящих на русском языке, не поддерживают действия нынешнего руководства РФ. Вероятно, они активнее поддерживали бы украинский народ в его борьбе за свободу и независимость, если бы не агрессивнo-расистская риторика некоторых украинских религиозных лидеров.

Помните, когда к Христу подошли воинственно настроенные ученики и попросили свести огонь с неба на своих оппонентов, что Учитель сказал? Евангелие от Луки 9:55 “Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа”, т.е. запретил им даже и помышлять о гонениях на людей, мыслящих и действующих по-другому.

Похоже ли, что епископ Паночко и иже с ним «пасторы» руководствуются Божьим духом истинного христианства?

Внимательно изучив его высказывания и, самое главное, поведение и поступки, невозможно не придти к выводу, что он представляет радикальное, воинствующее крыло украинского протестантизма.

“Я готов ликвидировать Путина!”

Другой пример – известный своими радикальными речами пастор Геннадий Мохненко, который в том же 2014 г. угрожал уничтожить Владимира Путина, вероломно напавшего на Украину и отнявшего Крым и часть Донбасса. Представляясь протестантским священником и нося большой блестящий крест на груди, Мохненко отнюдь не придерживается миротворческой идеологии своего Учителя, распятого воинственными римлянами на настоящем деревянном кресте.

В контексте данной заметки я уже не упоминаю дела так называемого “Кровавого пастора” Украины Александра Турчинова, у которого, как говорят в самой Украине, руки по локоть в крови, не считая обвинений в украинофобии и коррупции. И протестантская воинствующая братия не только не брезгует сообщаться с бывшим СБУ-ушником, но даже чрезвычайно гордится этим!

“Упаковать цыган!”

Еще один знаменательный случай произошел с мэром города Ровно Олександром Третьяком, когда он призывал “всех [цыган] “упаковать” в автобус и вывезти в их родное Закарпатье”, о чем в начале 2021 года писали поголовно все украинские СМИ. Впрочем, у Третьяка хватило ума и духа забрать свои слова обратно, но осадок, как говорится, остался.

В противоположность протестантским лидерам, по видимому, начитавшихся отдельных мест исключительно из Старого Завета и учений итальянского философа Никколо Макиавелли, предстоятель Украинской православной церкви, глава Русской православной церкви Московского патриархата епископ Онуфрий проявил истинный христианских дух.

Он обратился к Путину с просьбой “немедленно прекратить братоубийственную войну”, а всех остальных призвал молиться за Украину, её армию и народ, а также к терпению и здравому смыслу, «который учит решать проблемы во взаимном диалоге и взаимном понимании».

Размышляя об этом, я никак не могу представить ни Паночко, ни Мохненко, ни Третьяка на ступеньках штата Калифорния, молящихся за Украину и в то же самое время угрожающих убить Чавеса, депортировать из Сакраменто всех латиноамерианцев или ударить Градами говорящих на русском языке калифорнийцев…

Руслан Гуржий, SlavicSac.com