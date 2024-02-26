Аналогичные усилия предпринимаются и в Европе, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Россия уже сегодня распространяет дезинформацию в связи с приближающимися президентскими выборами 2024 года, используя поддельные онлайн-аккаунты и ботов, с целью нанести вред президенту Джо Байдену, отмечают бывшие официальные лица и киберэксперты.



Аналогичные усилия предпринимаются и в Европе. В этом месяце Франция, Германия и Польша заявили, что Россия развернула широкую пропагандистскую кампанию, пытаясь повлиять на выборы в Европарламент, которые должны пройти в июне.



Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в воскресенье каналу NBC News, что есть «много причин для беспокойства» по поводу попыток России вмешаться в выборы 2024 года, подчеркнув, что США будут «бдительны в этом вопросе».



Американские официальные лица и эксперты обеспокоены тем, что Россия может попытаться вмешаться в выборы с помощью поддельных аудио- или видеозаписей с использованием инструментов искусственного интеллекта или с помощью «взлома и утечки», как это было в 2016 году в истории с кражей внутренней электронной почты Демократической партии сотрудниками российской военной разведки.



Пророссийские пропагандистские кампании в Интернете, которые процветали в Twitter и Facebook перед американскими президентскими выборами 2016 года, сегодня являются обычным делом на всех основных платформах социальных сетей.



Эксперты и бывшие американские официальные лица констатируют, что углубление политической поляризации в стране является одним из факторов, создающих для этого благоприятную почву.



«Не то чтобы у них не было стимула вмешиваться в ход последних двух президентских выборов, – отмечает старший научный сотрудник Альянса за обеспечение демократии Германского фонда Маршалла Брет Шайфер, отслеживающий усилия по дезинформации, предпринимаемые российским и другими авторитарными режимами. – Но я бы сказал, что сейчас стимул для вмешательства усилился».



«До сих пор российские операции, направленные против США, носили приспособленческий характер, – говорит старший научный сотрудник Лаборатории исследований цифровой криминалистики при Атлантическом совете Эмерсон Брукинг. – Дезинформация не создается в вакууме. Чем более поляризована страна, тем легче иностранным игрокам внедряться в ее политические процессы».