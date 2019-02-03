Как американские деньги пропадают в церквях Украины

Благотворитель из штата Вашингтон Виктор Литовченко рассказал «Славянскому Сакраменто» о деталях выигранного судебного дела против “миссионеров” из Волынской области, а также об исчезновениях крупных сумм денег американских благотворителей в украинских протестантских церквях.

По словам Литовченко, прожившего в США два десятка лет и вернувшегося из иммиграции в Украину, местный суд признал двух пятидесятнических “миссионеров” — Василия Панасюка и его сына Владимира Панасюка — виновными в растрате сотен тысяч долларов, пожертвованных американскими гражданами. Оба они были приговорены к 5 годам тюремного заключения с ликвидацией имущества в пользу истца. Поскольку решение украинского суда подсудимые проигнорировали — не вернули Литовченко присужденные ему деньги, а также пытались скрываться от правосудия, — прокуратура завела на них уголовное дело.

Более того, в попытке уйти от справедливого возмездия один из подсудимых даже попытался вскрыть вены прямо в зале заседаний суда.

Епископ Михаил Паночко и другие руководители Союза христиан веры евангельской Украины, под крышей которого действовали украинские «миссионеры», никак не отреагировали на судебное решение и продолжают покрывать мошенников, говорит Литовченко.

Некоторые укоряют Литовченко тем, что он подал в суд на своих «братьев по вере», что, по словам людей верующих, не одобряется Евангелием. Отвечая на критику христиан, Виктор говорит, что эти люди ему не братья, а самые настоящие мошенники.

Также он ссылается на процесс 2012 года в украинском суде, на котором рассматривался спор между церковью «Благодать» Волынского союза христиан веры евангельской и пастором Анатолием Прохором. Тогда община христиан города Луцка подала в суд на репатрианта из Америки Анатолия Прохора, которому канадская миссия The Master’s Foundation помогла профинансировать приобретение здания для общины.

По словам Виктора, в результате смещения Прохора произошла передача молитвенного дома в пользу Волынского отделения ХВЕ Украины. В заявлении в местный суд епископ Михаил Близнюк объяснял отстранение пастора Прохора «небиблейским поведением».

Также в своей беседе с журналистом «Славянского Сакраменто» Виктор Литовченко рассказал о десятках расписок американских религиозных лидеров. Эти расписки свидетельствуют о переданных в Украину деньгах, которые бесследно исчезли в карманах Волынских пятидесятнических «благотворителей».

Например, в одном из этих документов Панасюк от лица благотворительного фонда «Вифания» благодарит миссию Light Of Hope за деньги ($160 тыс.), предоставленные на развитие детского лагеря. Однако, по свидетельству руководителя организации «Крик детской души» Александра Мельника, его фонд не получил из этих денег ни копейки.

Другие расписки от американских христиан свидетельствуют о том, что украинские протестанты также утаивали большую часть пожертвований.