Скандальный украинский политик-расист, гомофоб и сексист в Калифорнии

Калифорнийские власти поддерживают расизм, гомофобию и сексизм?

Мэр украинского города Ровно, бывший ректор библейской семинарии Союза христиан веры евангельской Украины Олександр Третьяк посетит столицу Калифорнии – Сакраменто. В настоящий момент Третьяк встречается с мэром города Федерал Уэй, штат Вашингтон.

Визит скандального украинского мэра организовывает «Украинский дом» (Ukrainian American House), основателями которого значатся не менее скандальные бизнесмены-миссионеры из Славянской миссионерской церкви «Вифания» – братья Скоць. (Известно, например, что один из братьев – пастор Роман Скоць – покинул США в 2009 г. вскоре после того, как в отношении его семьи было заведено федеральное дело о попытке отмывания денег. Его транспортной фирме USKO Shipping пришлось выплатить $35 тыс. американским властям в рамках этого дела).

Как известно, действующий мэр Ровно Олександр Третьяк недавно высказался за депортацию цыганского населения с территории возглавляемого им региона, что вызвало бурю критики по всей Украине.

“Запаковать их в автобусы и вывезти в родное Закарпатье!” – говоря о цыганском населении в эфире местной радиостанции, заявил Третьяк.

Несмотря на расплывчатые извинения, с которыми Третьяк выступил вскоре после вспыхнувшего скандала, в отношении Третьяка местной прокуратурой было открыто уголовное дело о разжигании межнациональной розни.

В интернете можно обнаружить многочисленные фотографии Третьяка с благословляющим его на политическую деятельность евангельским епископом Михаилом Паночко, украинским политиком Павлом Унгуряном и обвиненным в масштабной коррупции бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

На пост главы мэра Третьяк попал благодаря партии «Европейская солидарность», деятельность которой поддерживают: бывший президент Петр Порошенко, Олександр Турчинов и ряд религиозных деятелей Украины.

Кроме этого, глава мэрии города Ровно неоднократно обвинялся местными политиками и активистами в сексизме и нетолерантности по отношению к LGBTQ-сообществу.

В своих постах на Фейсбуке Третьяк, не стесняясь, называет сочувствующих гомосексуалистам украинских политиков «гомофашистами».

Выступая недавно на одном из заседаний местного совета, по мнению присутствующих депутатов, Третьяк также допустил неуважительную реплику о женской партии. Его тут же обвинили в сексизме.

На запрос “Славянского Сакраменто” к мэрии вашингтонского города Федерал-Уэй, представитель местной администрации ответил, что Третьяк является одним из инициаторов по наведению мостов дружбы между украинским городом Ровно и вашингтонским городом. В частности, с участием Третьяка обсуждалась инициатива о придании Ровно статуса города-побратима с американским Федерал-Уэй, а также о взаимодействии с предпринимателями Ровенской области.

Мэр Ровно Третьяк, как заявляется в прокламациях «Украинского дома», примет участие в совместной деловой встрече с местными калифорнийскими государственными деятелями. В частности, на опубликованных в Фейсбуке постерах, рекламирующих данное событие, фотография Третьяка расположена рядом с представителем Департамента шерифа округа Сакраменто, супервайзером округа, а также с представителем Национальной гвардии штата Калифорния.

Так как в совместном мероприятии, как ожидается, будут принимать участие американские политики и официальные лица, мы обратились к представителям местного правительства с просьбой прояснить их позицию в отношении к расизму, сексизму и гомофобии.

На момент написания этой заметки, со “Славянским Сакраменто” связался представитель “Голоса Америки” и сообщил, что Мирослава Гонгадзе, участие которой рекламируют представители Ukrainian American House, отказалась участвовать в банкете. Представитель Ассамблеи штата Калифорния Кевин Килли также не будет участвовать в данном мероприятии. Об этом “Славянскому Сакраменто” заявили в офисе калифорнийского политика.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com