На протяжении последних лет мы были очевидцами нескольких грандиозных скандалов в русскоязычных церквях Америки. В этой статье, в частности, речь пойдет о некоторых сексуальных преступлениях представителей славянских церквей в США.

Пару лет назад американцы (а также жители Европы и СНГ) были чрезвычайно шокированы известием о пожизненном сроке, полученным бывшим пастором Славянской миссионерской церкви “Вифания” Виктором Мирошниченко в Сакраменто.

Как заявляет сама церковь, она занимается бурной миссионерской работой по всему миру, рассылая многочисленных миссионеров-евангелистов в страны Европы, Азии, Южной Америки и Африки. Однако здесь, на американской земле, данная религиозная организация столкнулась с мощной критикой местного населения – ее обвиняют в фарисействе, халатности, культивации культуры разврата и даже в “крышевании” членов своего общества, обвиненных в коррупции.

Педофилия среди священнического состава

Вернемся к бывшему пастору этой пятидесятнической церкви – Виктору Мирошниченко, который был арестован в 2016 году и, два года спустя, приговорен судом округа Сакраменто к двум пожизненным срокам и отправлен их отбывать в калифорнийскую тюрьму.

Как указывал адвокат подсудимого, до ареста выходец из Казахстана Мирошниченко являлся пастором Славянской миссионерской церкви “Вифания”, долгие годы занимаясь богослужебной деятельностью: проповедовал, молился за детей, крестил и принимал исповедания у подростков. На момент заключения под стражу Виктору Мирошниченко было 67 лет. Активная церковная деятельность не удержала престарелого священнослужителя от преступных сексуальных утех, а также не спасла от тюремной камеры.

Во время ареста в доме пятидесятнического пастора наряду с обширной библиотекой из духовной литературы местные полицейские обнаружили многочисленные сексуальные игрушки, средства для улучшения потенции и порнографические материалы… Как свидетельствовала в ходе следственных мероприятий мать потерпевшей девочки, престарелый протестантский священник регулярно забавлялся (в т.ч. и оральным сексом) с 10-летним ребенком, приходившимся ему внучкой. В уголовном деле бывшего пастора “Вифании” упоминается о десятках (!) эпизодов по совращению малолетнего ребенка.

Устав и вероучение пятидесятнической церкви строго запрещают не только разврат, коими на протяжении нескольких лет занимался пастор, но и также развод и секс вне брака. Каким образом человек, который был поставлен религиозным сообществом быть светом и примером всему миру, как об этом говорится в Евангелии Христовом, на протяжении долгого времени развращал это самое сообщество, которое, по идее, должен был вести к высшей морали? И неужели высшее руководство церкви “Вифания” не было в курсе преступного поведения одного из своих пасторов?

Бывший пастор Славянской миссионерской церкви “Вифания”, Виктор Мирошниченко

Рыба гниет с головы

Чтобы ответить на поставленные выше вопросы, нам пришлось обратиться в архив окружного суда города Санта-Роза, что на севере Калифорнии. Этот город находится в двух часах езды от Сакраменто, где была основана и находится церковь “Вифания”. Оказывается, в 1998 году один из сыновей епископа Союза ХВЕ и старшего пастора “Вифании” Адама Бондарука, Петр, был арестован и осужден за попытку изнасилования жительницы Калифорнии.

Со слов прокурора, во время преступления Петр Бондарук находился на территории местного пляжа и после алкогольной вечеринки предпринял попытку изнасилования одной из девушек, отдыхавших на берегу океана. Что примечательно, жертва ничего не подозревала, т.к. во время попытки сексуального приставания находилась в полусонном состоянии.

Как указывается в документах суда, местным полицейским пришлось значительно постараться в ходе ареста – Бондарук находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и пытался спрятаться от них… на дереве.

Тогда за попытку изнасилования сын епископа Бондарука получил свой срок и даже подлежал депортации. Впрочем, несмотря на серьезные обвинения, похоже, семья епископа выкупила блудного сына из иммиграционной тюрьмы – он вернулся в Сакраменто и продолжил свою карьеру рецидивиста.

Несмотря на то, что Петр является частым гостем американских тюрем, руководство церкви “Вифания” всячески выгораживало профессионального преступника и даже попыталось “взять его на поруки”.

Судья, ведущий дело епископского сына о мошенничестве в сфере недвижимости, решил не доверять рекомендательным письмам славянской церкви, и в настоящее время Петр Бондарук досиживает свой 6-летний срок за свершенное преступление в федеральной тюрьме.

Детская порнография

В прошлом году Департамент юстиции США поставил точку в очередном скандальном деле известного протестантского музыканта Виктора Степуса. Степус является украинским религиозным иммигрантом и долгое время проживал со своей семьей в штате Массачусетс, занимаясь производством и исполнением христианской музыки в славянских и американских церквях, а также на различных музыкальных фестивалях, в том числе, таких как “Мосты Любви” и “Песни тракиста”, проходивших на территории Славянской миссионерской церкви “Вифания”. Его произведения, исполняемые в основном стиле “шансон”, звучали на волнахразличных христианских радиостанций, а клипы – демонстрировались на ТВ и в интернете.

Христианский рок-музыкант Виктор Степус

Виктор Степус был арестован в 2015 году правоохранительными органами штата Массачусетс и обвинен в скачивании, просмотре и хранении детской порнографии.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, в определенный момент за Степуса вступились пасторы одной из украино-американских церквей. Они предложили позволить музыканту проживать на территории церкви на время судебного процесса, т.к. он не имел права возвращаться к семье. Однако суд отказал музыканту в выходе под залог.

В 2020 г. Степус признал себя виновным по некоторым пунктам обвинения и был приговорен к 7 годам тюремного заключения, после чего Федеральный суд постановил депортировать его на родину – в Украину.

Дело Скоця и USKO Express

В 2018 г. в окружном суде Сакраменто было зарегистрировано гражданское дело некой жительницы Сакраменто Айяны Суюншалиевой против транспортной компании USKO Express, президентом которой является член и активный деятель из вышеуказанной церкви “Вифания” – Владимир Скоць.

В своем иске бывшая сотрудница компании USKO Express утверждает, что один из менеджеров по безопастности по имени Андрей Рассихин не только приставал к ней на рабочем месте, но и…, заманив ее к себе домой, дважды изнасиловал! Как пишет Суюншалиева, менеджер по безопастности, воспользовавшись своим рабочим положением, соблазнял ее: сразу после трудоустройства он трогал ее на рабочем месте против ее воли, отпускал грязные шутки и делал различные намеки, блокировал ей дорогу в офисе и даже, якобы, угрожал застрелить ее бойфренда…

Вот описание одного из эпизодов со слов сотрудницы компании в суде:

“Рассихин подошел ко мне вплотную… заблокировав мне дорогу и прижал меня к стене. Когда я попыталась оттолкнуть его, Рассихин затащил меня к себе в спальную, бросил на кровать и снова изнасиловал меня”.

Дело о сексуальном харрасменте компании Юско Экпресс в суде штата Калифорния

По словам истицы, в то время, как Рассихин, работающий в транспортной компании, принадлежащей религиозным выходцам из Украины, незаконно приставал к ней, руководство предприятия не только не предприняло никаких попыток навести порядок среди своих сотрудников, но даже кое-кто из супервайзеров попытался третировать и шантажировать девушку, угрожая ей местью и увольнением. Кроме того, как через своего адвоката сообщает Айяна Суюншалиева, ранее в этой компании уже случались преследования на сексуальной почве.

“Истица пожаловалась главе компании, Владу Скоць, запросив отпуск (для консультации из-за сексуальных домогательств), но Скоць сообщил по е-майлу о том, что у него проблемы с предоставлением ей выходных. После недопустимого ответа на жалобу о приставаниях сексуального характера, истица вынуждена была прекратить работу”, следует из судебных документов.

Суюншалиева требует возместить ей потерю заработной платы, возмещение эмоционального ущерба и просит суд назначить дисциплинарное взыскание с USKO Express.

Как и в предыдущих делах Бондарука, Мирошниченко и других пятидесятнических пасторов и “пророков”, представители компании USKO Express отрицают вину свою вину в этом деле.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com