По известным причинам имя потерпевшей и имена родственников в статье изменены.

Пострадавшая, девочка-подросток (назовем ее Мария) из Сакраменто, является старшей дочерью в семье иммигрантов из СНГ. Кроме нее в семье есть еще дети. Бабушка Марии перенесла несколько инсультов и жила в одном доме с внучкой, находясь на попечении этой семьи. Отставной пастор Виктор Мирошниченко проживал отдельно, но время от времени навещал дом своих детей, где находилась его больная супруга. В октябре 2016 г. мать пострадавшей обнаружила своего отца – Виктора Мирошниченко в детской ванной сразу после того, как тот занимался оральным сексом с ее ребенком. Родители вызвали полицию, и выяснилось, что подобные ситуации случались в жизни ребенка как минимум несколько десятков раз.

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67-летний Виктор Мирошниченко был обвинен в двух случаях орального секса со своей внучкой, когда той было около 10 лет, а также в четырнадцати случаях непристойных действий над ребенком в возрасте до 14 лет.

В беседе с представителями правоохранительных органов девочка рассказала, что у себя в чемодане дедушка держал розовый вибратор, который он время от времени давал внучке, прося никому не показывать. Иногда он сам «услаждал» им внучку. Однажды дедушка поехал покупать пиццу, взяв с собой Марию в качестве переводчика – поскольку не владел английским. По дороге домой дедушка завел девочку в свою квартиру, где среди других «взрослых» игрушек показал внучке конусообразный вибратор.

«Он зачастую давал мне его, когда я была в ванной комнате, – свидетельствовала потерпевшая, – а иногда он сам делал мне это, когда был в ванной… Он прикладывал его к моим интимным местам и массажировал… Он также показывал мне непристойные видео».

Получив ордер на обыск, детективы обнаружили описанный девочкой черный чемодан, где действительно обнаружились предметы для сексуальных утех. Помимо вибратора в дедушкином жилище были обнаружены интимные гели-смазки, средства для улучшения потенции, эректильные кольца, «Иллюстрированная Камасутра», разнообразные порнографические книги на русском, английском и испанском языках. Также при обыске была изъята книга «Эрос оскверненный: Христианство и сексуальный грех».

Развращение ребенка длилось около двух лет

По словам девочки, сексуальные термины Мирошниченко объяснял на русском языке, так как не знал эквивалентных слов на английском. Также Мария рассказала следствию, что в некоторых случаях дедушка «дотрагивался своими губами и руками до интимных мест».

«Когда же кто-нибудь стучался в двери ванной, когда мы находились там, он велел мне прятаться в душевой», – поделилась девочка.

Именно в один из таких моментов мать девочки «застукала» выходящего из ванной комнаты дедушку и вызвала полицию.

Согласно материалам суда, нет свидетельств того, что Мирошниченко приставал к другим членам семьи, хотя кое-кто из родственников в процессе следствия поделился о своих подозрениях по отношению к другому ребенку.

Все началось, когда девочка ходила в четвертый класс (в то время ей было 9 или 10 лет). Встречаясь со своей внучкой, дедушка занимался ее «образованием», рассказывая о предназначении тех или иных частей тела и заодно развращая дитя. Свою грязную страсть Мирошниченко удовлетворял множество раз в спальне родителей девочки, в детской уборной, в машине, в гараже, в огороде, в комнате девочки, где она делала уроки.

Бывший пастор мастерски скрывал от окружающих свои извращенные сексуальные наваждения – секс-просвет с внучкой всегда проходил в строгом секрете, и никто из близких родственников не догадывался о происходящем. Дедушка даже разработал специальный код – стук в дверь, по которому Мария должна была распознавать «своего» либо «чужого». По словам девочки, бывший пастор настаивал, чтобы девочка не рассказывала об их играх родственникам, так как в случае огласки он больше не сможет навещать свою больную жену.

«Ртом он прикасался к моим интимным местам, а пальцами делал массаж, – рассказала следствию Мария, – в своей машине он показывал мне (непристойные) книги, когда никого не было рядом».

Последний случай, по словам девочки, произошел в один из выходных перед его арестом. Почти вся семья была дома, но, несмотря на это, дедушка проник в спальню девочки, когда та занималась уроками, и начал показывать ей взрослое видео. Когда девочка пошла в туалет, Виктор устремился за ней, закрыв за собой дверь, спустил внучке штанишки и принялся ее совращать, «услаждая» оральными ласками.

Когда мать семейства, почуяв неладное, постучала в дверь ванной комнаты и спросила: «Мария там?», дедушка быстро спрятал внучку в душевую, и ответил: «Нет». Мать не поверила своему отцу и после того, как тот вышел из ванной, зашла туда, обнаружив свое дитя. Тут на дедушку посыпались неудобные вопросы.

Мирошниченко признает свою вину и угрожает самоубийством

Уже находясь в тюрьме округа Сакраменто, Мирошниченко в разговоре с одним из своих родственников косвенно признал, что на теле девочки осталась его слюна.

«Кто меня сюда упер, Алексей?» – спрашивает своего посетителя Виктор Мирошниченко.

Его собеседник отвечает: «Нет. Они пошли в больницу, и оттуда уже пошло дальше дело».

«Я ей сказал, сходи вот к врачу, если не веришь. Я ее не трогал и не думал трогать», – говорит бывший пастор.

«Говорят, вы… там слюну нашли», – сообщает визитер.

«Ну, слюна может быть. Они у меня тут слюну брали», – отвечает Мирошниченко.

Из другой аудиозаписи, которую во время общения с престарелым мужчиной тайно сделали мать и отец ребенка, следует, что Мирошниченко извинился перед семьей, ребенком и «поблагодарил» за то, что мать разнесла постыдную новость по США.

«Я пришел извиниться. Че, че ты растрезвонила по всей Америке… Благодарю за твою заботу, что ты так со мной поступила. Молодец. Я со своей стороны виноват, я признаю. Простите, пожалуйста. За все», – во время беседы говорил Виктор.

«За что?» – пытается уточнить один из родителей.

«Ну, что трогал твою дочь», – продолжает Мирошниченко.

«Где ты ее трогал, как ты ее трогал, расскажи», – просит о подробностях голос собеседника на аудиозаписи.

«Ха, чудеса! Еще че ты хочешь?» – издевается бывший пастор.

Затем Виктор Мирошниченко пускается в пространные рассуждения, упрекая свою дочь в том, что он воспитал семью и привез в Америку, а она отплатила ему неблагодарностью.

«Ты меня опозорила, ославила на все Штаты. Спасибо тебе. Это за то, что я тебя вырастил, привез в Америку, избавил тебя от всех бед, которые там творятся. За это ты мне заплатила. Растрезвонила, разнесла. Дальше ты меня пригрозила упечь в тюрьму, – высказывал отеческую обиду Виктор. – Девочку твою я не трогал. Целочка ее на месте».

(Нажмите, чтобы скачать обвинения прокуратуры Сакраменто полностью)

«Если вам хочется меня посадить – сажайте. Я туда не пойду, я весь больной, и там мне делать нечего. Тут у меня рак нашли, тут у меня опухоль нашли, мочевой болит, там у меня простата… Лучше уйду из жизни», – говорит Мирошниченко, а далее угрожает ввести себе «пару кубиков воздуха в вену».

Проверял свою потенцию на ребенке…

В разговоре с матерью ребенка Мирошниченко заявляет, что производил свои манипуляции с ребенком, дабы проверить себя на импотенцию.

«Пошел к урологу, проверил. Он говорит, хорошо. [Невнятно] получил бесплатно. Потому что там не работает. Я проверил чувства свои, есть ли у меня чувства или нету. Кажется, их нету. А девочке твоей я не повредил ничего, и не собирался вредить. Единственное, я проверил свои чувства. Простите, пожалуйста, Можешь передать своему возлюбленному, что я каюсь, виноват, прости, можешь передать девочке своей, что я неправильно поступил».

Далее бывший пастор уводит разговор в другое русло и начинает сожалеть, что его родители ничему в смысле взаимоотношений полов не научили.

«Если бы меня в детстве научил отец или мать или кто там, я бы по-другому жил. Жалею, что меня никто не научил. А сейчас ваше время учить, но вы не учите, – пускается в рассуждения о нравах молодого поколения дедушка. – Я спрашиваю, тебе мама об этом говорила? Нет, не говорила. Я ей говорю, тебя могут изнасиловать… Учил твою дочь… Вреда я не нанес никакого. Советы давал здоровые».

Эпизоды совращения в ванной происходили с девочкой более десяти раз. Жертве было даже сложно вспомнить точное количество случаев, но в разговоре со следователем она сообщила, что, возможно, было до 100 случаев совращения.

Во время судебного процесса возник вопрос о непредвзятости жертвы и чистоте ее мотивов. В ходе обсуждений все высказанные сомнения в правдивости девочки отпали.

«Суд нашел, что свидетельства жертвы, данные ее тете, родителям и полиции, постоянно повторялись с незначительными изменениями. Ничто в психологическом состоянии жертвы не говорило о ее ненадежности, а описание сексуальных актов было значительно более подробным, чем можно ожидать от ребенка ее возраста. И последнее, у жертвы не было мотива лгать».

Во время судебных заседаний девочке был предоставлен социальный работник. Также ее сопровождал пудель по кличке Реджи, который помогал психологической реабилитации жертвы.

Результаты анализа ДНК мужчины и жертвы совпали

После того, как Виктор был арестован, у него взяли слюну для экспертизы ДНК. Анализ показал совпадение его ДНК с той, что была обнаружена на теле жертвы.

Мария прошла педиатрическое освидетельствование по поводу сексуального насилия в медицинском центре в Сакраменто. Во время осмотра были взяты мазки с соответствующих мест и внутренней поверхности бедер. Также были взяты образцы одежды, которую Мария носила во время последнего случая сексуального насилия. Все материалы были направлены в криминологическую лабораторию окружной прокуратуры Сакраменто.

На основании визуального осмотра и анализа фотографий экспертная комиссия пришла к «неопределенному заключению», согласно которому «современные методы и клиническая практика не позволяют определить, были ли повреждения вызваны сексуальным насилием либо иными причинами». Обвинение представило в суде выводы и заключения медицинских освидетельствований, а также отдельные фотографии, сделанные в их процессе.

Криминологическая лаборатория окружной прокуратуры Сакраменто подготовила отчет об анализе ДНК с мазков и образцов одежды, взятых у Марии после происшествия. Помимо ДНК Марии, в мазках был обнаружен дополнительный частичный ДНК-профиль. Пробы с нижнего белья также показали высокий уровень амилазы. Амилаза является ферментом, присутствующим в жидкостях тела. Высокий уровень этого вещества может свидетельствовать о присутствии слюны.

После этого криминологическая лаборатория окружной прокуратуры Сакраменто сравнила его профиль ДНК обвиняемого с частичными профилями, обнаруженными в пробах Марии. Лаборатория подготовила отчет, в котором указывалось, что частичный ДНК-профиль, найденный в мазках, соответствовал референсному профилю подзащитного, который встречается среди лиц европеоидной расы с частотой 1:300 000. Мать девочки добровольно предоставила буккальный мазок для сравнения. Ее ДНК-профиль не совпал с профилем, найденным в мазках пострадавшей.

Семья Виктора Мирошниченко: наш отец не виноват

Отцу и матери девочка долгое время ничего не рассказывала о происходящем. Она подчинялась запрету дедушки и боялась реакции родителей. В разговоре ребенка с родителями после случая в ванной выяснилось, что дедушка показывал внучке «свое интимное место», а во время их «игр» закрывал либо отворачивал видеокамеры, которые были установлены в доме.

В сентябре 2016 г. мать пострадавшей взяла телефон своего отца и обнаружила на нем порнографические материалы. Через 10 дней после того, как во время последнего эпизода мужчина показывал ребенку развратные видео, его арестовала полиция. На изъятом смартфоне технические специалисты «клубнички» не обнаружили.

Описываемые действия происходили с апреля 2015 г. по октябрь 2016.

Заключение и апелляция

Защита Мирошниченко предупреждала, что слова Марии следует воспринимать с большой долей сомнения, так как она является «большим манипулятором», и в ее свидетельствах имеются некоторые прорехи. Например, в одном месте показаний она заявляет, что дедушка никогда не позволял ей забирать с собой вибратор, а другом месте – что позволял и даже советовал прятать его от родителей. В одном случае девочка говорит, что дедушка сначала приставал к ней, а затем уже показывал непристойные материалы, в другом – наоборот.

Также, по словам защиты, непонятно, почему установленная в доме система видеонаблюдения не записала никаких подозрительных действий.

Однако в процессе обсуждения все 12 членов жюри присяжных единогласно и «вне всяких разумных сомнений» признали Виктора Мирошниченко виновным по 10 эпизодам. По остальным 6 случаям жюри не пришли к единогласному решению. А это значит, что наказание за них развратитель не понес.

«Подсудимый является насильником. Он бесповоротно изменил жизнь своей внучки и остаток жизни членов ее семьи посредством виктимизации Марии, – говорится в заключении прокуратуры Сакраменто. – Тяжесть этих преступлений будет преследовать Марию всю ее жизнь. Ему доверили воспитывать Марию, и он предал это доверие».

Суд приговорил Виктора Мирошниченко к двум пожизненным срокам (15 лет + 15 лет до пожизненного по двум случаям орального секса с ребенком), еще к 8 годам за другой случай орального удовлетворения, а также к 2 годам за каждый из семи других эпизодов, включая использование вибратора в сексуальных действиях с ребенком. Такое суровое наказание обвиняемый понес в большой степени потому, что, по словам судьи Лорел Уайт, «коварно воспользовался доверием» близкого человека.

Кроме того, осужденный должен заплатить штраф и возместить судебные и тюремные издержки в размере $2,200. Если же уроженец Казахстана когда-нибудь выйдет из тюрьмы, он будет обязан зарегистрироваться в федеральной базе сексуальных преступников.

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Как сообщил адвокат Мирошниченко, до 2014 года Виктор являлся пастором Славянской миссионерской церкви «Вифания». Он просил суд принять это во внимание, а также – болезненное состояние и сложную жизнь своего подзащитного.

19 марта 2018 г. адвокат осужденного Эрик Хендлер подал апелляцию в Высший суд округа Сакраменто.

Бывший пастор отбывает наказание в тюрьме Deuel Vocational Institution рядом с северокалифорнийским городом Трейси (округ Сан-Хоакин), в часе езды на юг от Сакраменто. До этого Мирошниченко содержался в окружной тюрьме Сакраменто с правом выхода под залог в размере $6 млн. Те 582 дня, которые он там пробыл во время судебного процесса, были засчитаны ему в счет общего срока. Встречаться со своей внучкой во время тюремных свиданий заключенному запрещено.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com