Предупреждая бессмысленные выпады тех, кто без разбора начнет обвинять меня в работе на кремлевскую машину пропаганды, предлагаю сэкономить свои силы, ознакомившись сначала хотя бы с двумя моими собственными расследованиями о сети красных эмиссаров в США, заброшенных сюда по указке Москвы: «Зачем Путину военизированные отряды на территории США» и «Кто финансирует кремлевских казачков в Америке».

В вышеуказанных статьях-расследованиях я, в частности, писал о том, каким образом Кремлю удалось подмять под себя часть русскоязычной диаспоры в США, предложив им поиграть в историко-культурные игры российской военно-пропагандистской машины.

Кстати, «Славянский Сакраменто» был первым, кто осмелился поднять тему засилья кремлевской пропаганды на Западном побережье США. Об этом не только американцы, но и сами украинцы не осмеливались говорить десятилетиями, а самые циничные всеми силами участвовали в мутных схемах российского государства, без зазрения совести принимая денюжку российских налогоплательщиков на свои американские счета. (Мы обязательно поговорим об этом, но – несколько позже).

Ну а теперь, собственно, про Украину и ее борьбу с кремлевской коррупцией (ведь в Украине ее нет, правда?).

На днях президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что “Украине не место в НАТО”, а в случае эскалации напряженности между Россией и Украиной Хорватия выведет из региона свой военный контингент, входящий в силы Альянса. Свою позицию Зоран Миланович аргументировал тем, что события “революции достоинства” являются “недемократическим движением” и “переворотом”: “История была такова – Украина идет на Запад, потому что у России нечего просить, а у ЕС будут молочные реки и кисельные берега. Украина до сих пор остается одной из наиболее коррумпированных стран, ЕС не дал Украине ничего,” – сказал он.

Президента тут же заклевали члены собственного правительства, МИД Украины разродился протестом, а премьер-министру Балканской страны, входящей в НАТО, пришлось спешно извиняться за слова своего начальника.

Личный опыт

Путешествуя по Украине еще до военной ситуации на Донбассе, я многажды наблюдал ситуации, которые свидетельствовали далеко не в пользу некоторых представителей украинского государства. Например, общаясь в Киеве с политиками, бизнесменами, адвокатами, журналистами, полицейскими, священниками и простыми людьми, я был чрезвычайно поражен невероятной циничностью и приземленностью их мышления.

В частности, когда речь заходила о несправедливости, творимой власти предержащими пред народом, сам же народ вопрошал меня: “зачем тебе борьба с коррупцией? Тебе это выгодно?!” Несмотря на многочисленные попытки реформ, уголовное преследование бывших президентов и депутатов и кажущуюся сменяемость власти, ситуация в Киеве до сих пор далека до идеальной: суды не работают, правоохранительные органы служат мелочным интересам местных и региональных олигархов, а общественные активисты не слишком организованы и, зачастую, жутко дезориентированы. Одно лишь радует – молодое поколение начинает активно задаваться вопросами ценности истинной демократии и справедливого построения общества.

Украина – на 122-м месте из 180 по коррупции в мире

Недавно организация Transparency International опубликовала ежегодный рейтинг восприятия коррупции в странах мира. Согласно свежему исследованию, Украина заняла 122-е место из 180 в рейтинге восприятия коррупции. Среди постсоветских стран она находится между Молдовой и Азербайджаном. Если верить этому исследованию, Россия находится на 136 месте, т.е. коррупции там чуть-чуть больше, чем в Украине.

Во время так называемой Революции достоинства, одним из основных предвыборных обещаний Петра Порошенко было закрыть свои фабрики в соседней недружественной России. Однако этого не произошло ни в первый, ни во второй, и даже ни в третий год его президентства. Этого вообще не случилось и после того, как “шоколадный король” покинул пост лидера страны! Потом открылись закулисные игры и фарисейское кокетство администраций Порошенко и Путина. Торговля конфетного короля оружием, углем и прочими товарами с отколовшимися ДНР и ЛНР. Потенциальные коррупционные схемы с сыном нынешнего президента США. Документы Wikileaks и Panama Papers. И все стало понятно, несмотря не лживую антироссийскую риторику “Пороха”, как Петра Порошенко в шутку называли преданные им украинские ополченцы.

Кстати, в феврале 2018 г. мне удалось побывать в Киеве на последнем майдане – “Михомайдане”, как называли его украинские СМИ (палаточный лагерь у Рады был разбит осенью 2017 года “Движением новых сил” политика Михаила Саакашвили с целью добиться от Рады принятия законов “Об импичменте президента Украины”, “Об антикоррупционном суде”, упразднения депутатского иммунитета и окончательного утверждения новой избирательной системы). Это был самый немногочисленный, но, по мнению многих, самый осмысленный майдан из всей предыдущих. Именно тогда, перед Верховной Радой Украины был организован палаточный лагерь из нескольких сотен палаток, места в которых занимали брошенные на произвол пророссийских войск на Донбассе бойцы украинской армии и ополченцы. Именно эти люди, патриоты новой Украины, абсолютно в одиночку с оружием в руках отстояли свои земли, когда на их головы сыпались снаряды, поставленные продажной киевской властью ополченцам ДНР и ЛНР.

У самодельных палаточных “наметов” с печками-буржуйками внутри виднелись многочисленные транспаранты, гласящие о коррупции киевских властей как об основной проблеме современной Украины: “В то время, как в стране идет война, Порошенко отдыхает на Мальдивах”, “Покупаешь в России – финансируешь врага”, “Беда Украины в том, что ею управляют (не)люди, которым она не нужна”, “Я не покупаю Roshen”, “Украина – без олигархов”.

Кому война, а кому мать родна

Когда мне говорят, что якобы основная проблема Украины – это коррумпированная и деструктивная власть Кремля, я, право, не знаю, плакать или смеяться. Таковым я предлагаю приобрести билет в Киев и проехать по Украине, хотя бы от Киева до Мариуполя. Пообщаться с местным населением, побывать не только на вокзалах Киева, но и основательно пообщаться с людьми на улицах Луцка, в электричках, идущих на Львов, и не забыть заглянуть в заминированные окопы под Донецком… Сами же украинцы вам расскажут все, что они думают о власти в Киеве и о своих непростых взаимоотношениях с Москвой. Идеализация 100%-й украинской невинности выгодна лишь слепцам, либо циничным дельцам, которым война как мать родная.

Кстати, о чудовищной коррупции и советскости сознания украинских элит говорил и бывший грузинских президент Михаил Саакашвили во время своего визита в калифорнийский Сенат. Тогда в Ассамблея штата Калифорнии приняла резолюцию по признанию факта Голодомора в Украине.

Пример Израиля

Когда в 1948 г. организовывалось государство Израиль, оно было окружено исключительно враждебными арабскими государствами, которые не только на дух не переносили евреев, но и открыто желавшими “сбросить в море” образовавшееся у них под носом молодое государство. К тому же, ни тогдашняя Европа, ни Советский Союз не только не поддержали израильтян, но и откровенно боролись против полной независимости Израиля. Однако этот смелый народ как в библейские времена – с мечом в одной руке, и с лопатой в другой – до смерти сражался за свое будущее и безопасность. И добился своего – стоит хотя бы вспомнить легендарную Шестидневную войну, в ходе которой израильтяне во главе с отважным Бен-Гурионом сражались сразу против пяти государств-неприятелей и одержали историческую победу!

Украинцам следует поучиться у евреев их пластичности и, в то же время, бескомпромиссности в деле охоты на врагов. Вспомним хотя бы операцию «Дамоклов меч», «Пенициллин», «Ноев ковчег», дерзкое похищение нациста Эйхмана и т.п. В ходе вышеперечисленных военно-разведывательных операций агенты “Моссада” самоотверженно и бескомпромиссно боролись за безопасность своего народа, беспрестанно рыская буквально по всем континентам, охотясь за предателями, коррупционерами и врагами всех мастей, саботировали операции вражеских держав, находили и выкрадывали военные секреты и технологии, заставляя считаться с ними представителей самых могущественных разведок мира.

Украинское правительство, напротив, не только традиционно обкрадывает население собственной страны, но и на виду у всех занимается разбазариванием своих военных баз, на развес отпуская военное хозяйство своему врагу! (Как тут не вспомнить хотя бы продажу украинского оружия боевикам в ДНР и ЛНР фирмами-прокладками Порошенко?). Но зато во всем виноват… Владимир Путин! Ничего вам подобная риторика не напоминает?

Гастролируя по США, проповедники из Украины самого разного толка, по стопам которых непременно следует огонь и пламя, активно пытаются втолковать американскому народу о своей самоотверженной борьбе с режимом Владимира Путина и имперскими амбициями Кремля. Полагаете, американцы поверят вам на слово и вступятся за родину Лазаренко, Фирташа, Ахметова? За ваши коррупционные международные схемы? Поверьте, у американцев своих проблем достаточно…

Впрочем, здесь стоит отметить, что рьяно занимаясь преследованием активов Коломойского и одновременно спуская на тормозах дело сына действующего президента Байдена, к сожалению, американская Фемида остается лишь на один глаз слепа, малодушно потворствуя чаяниям толпы.

Спросите хотя бы бедную бабушку-миссионерку из-под Киева, кто и зачем отбирает по праву принадлежавшую ее миссии землю? Кто уничтожает дело всей ее жизни? Кто занимается беспощадными гонениями на местных активистов и христиан? Поджигает их дома и третирует их семьи? Владимир Путин? Кремль?…

Татарские правозащитники

30 лет назад крымские татары выгнали мою бабушку с ее исторической родины (она была наполовину гречанка, наполовину украинка) – она родилась в Украине и всю свою жизнь прожила в Крыму. Киевские власти десятилетиями смотрели сквозь пальцы на безобразия татар в украинском Крыму. Однако стоило российским властям оккупировать полуостров, тут же в Киеве поднялся шум и гам, подключились американские правозащитники, всяк утюг принялся популяризовать идею о вечном страдании татарского народа (от российского государства)… Где вы были, прости Господи, гребаные правозащитники, когда на протяжение десятков лет татары в Старом Крыму вырезали целые улицы, где столетиями бок о бок мирно проживали россияне, украинцы, греки?

Конечно же, после данной тирады меня в очередной раз обвинят в потакании Кремлю и работе на пять разведок сразу. Но объясните мне, дураку, почему, не приветствуя имперскость Москвы, я неминуемо обязан поддерживать коррупцию Киева? Почему такая узость взглядов и нежелание разбираться в ситуации? Вы же боретесь против коррупции (тоже самое, между прочим, делаю и я), которая, как вы заявляете, является основой путинской России.

Так какого, простите, черта мы должны допускать в Европу и сюда, в США, коррупцию украинскую? Любую коррупцию в принципе…

Руслан Гуржий, SlavicSac.com