Виталий Корчевский сегодня борется с прокуратурой Нью-Йорка, пытаясь доказать свою невиновность по всем статьям кроме одной. Пастор церкви Brookhaven Slavic Evangelical Baptist Church и председатель Объединения славянских церквей ЕХБ (Восточного побережья) из Пенсильвании был арестован в августе 2015 г. по обвинению в организации хакерской группы с целью проведения инсайдерской торговли.



Федеральная прокуратура отклонила прошение бывшего вице-президента Morgan Stanley Виталия Корчевского о частичной отмене обвинений, связанных с многомиллионной преступной схемой торговли ценными бумагами с использованием украденной хакерами информации. В пятницу в федеральном суде Нью-Йорка обвинители заявили, что правительство США дали подзащитному более чем достаточно времени, чтобы ответить на предъявленные ему обвинения.

По словам прокуратуры, в последней версии обвинительного акта против Виталия Корчевского содержатся все необходимые доказательства, включая даты, время и подробности компьютерных взломов, в которых обвиняются Корчевский и его сообщники, сообщает портал Law360.

Данный меморандум является ответом правительства на прошение подзащитного Виталия Корчевского отменить пункты обвинения с третьего по пятый как неадекватно сформулированные; отменить пункты два, три и четыре как повторяющиеся; убрать из обвинительного акта не имеющие отношения к делу фразы; обязать правительство предоставить дополнительную экспертную информацию; и назначить слушание об отводе на более позднюю дату.

Подзащитный просит суд отменить пункты обвинения с третьего по пятый – в которых он обвиняется в мошенничестве с ценными бумагами и сговоре с целью отмывания денег – на основании того, что ни в одном из этих пунктов не приводится существенных элементов преступления.

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На самом деле данные обвинения содержат значительное количество подробностей мошеннической схемы по компьютерному взлому и торговле ценными бумагами, а также роли в ней Корчевского.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, Корчевский просит убрать из обвинительного акта фразы, которые он полагает чрезмерно предвзятыми и не имеющими отношения к выдвинутым обвинениям. А именно, он возражает против использования в обвинительном акте слов «компании-цели», «новостные компании-жертвы», «атака с внедрением SQL-кода», «атака методом грубой силы», «компьютерный взлом» и «хакеры». Корчевский заявляет, что эти термины следует удалить, поскольку они являются «подстрекательскими и провокационными» и «не имеют отношения к обстоятельствам, требующим доказательств». По причинам, разъясненным ниже, фразы, против которых возражает Корчевский, имеют отношение к делу и не должны быть вычеркнуты из обвинительного акта.

Корчевский просит дать ему право заявить об исключении из числа вещественных доказательств компьютеров и сотовых телефонов, конфискованных в ходе обыска в его доме, проведенного в августе 2015 года, если правительство решит представить их на суде присяжных. Подобное заявление было бы несвоевременным и не имеющим веских причин. Соответственно, суд отклоняет данную просьбу.

По причинам, приведенным ниже, просьбы Корчевского являются необоснованными и должны быть отклонены.

Напомним, что трейдеры, включая подзащитного, тайно платили Хакерам процент от прибыли с помощью банковских переводов на имя подставных компаний за рубежом. Также Корчевский использовал средства, полученные от незаконной торговли, для приобретения недвижимости.

Между тем, соучастники “схемы Корчевского”, включая Александра Гаргушу, Леонид Момоток, Халупский, Аркадия и Игоря Дубового признали свою вину, либо были признаны судом виновными в международном преступлении.

Кроме того, работавшая с группой Корчевского украинская фондовая компания Jaspen Capital Partners под руководством Андрия Супранонока сообщила, что готова вернуть $30 млн, заработанных нечестным путем.

$4.2 млн выплатит другая украинская компания Concorde Bermuda Ltd., которую возглавляет бизнесмен Игорь Мазепа. Такую же сумму вернет и зарегистрированная во Франции Omega 26 Investments Ltd.

Мировое соглашение было заключено с рядом российских хедж-фондов: Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Ocean Prime, Inc, Guibor S.A., Omega 26 Investments Ltd. и Intertrade Pacific SA. Mенеджером либо акционером некоторых из них значится российский бизнесмен Давид Амарян.

В случае, если суд присяжных, назначенный на конец этого года, решит, что Корчевский виновен, трейдеру будет грозить пожизненное заключение.