Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” пастор славянской баптистской церкви в Пенсильвании Виталий Корчевский начал отбывать заключение в федеральной тюрьме штата Северная Каролина.

Напомним, что совместно с десятком других обвиняемых Корчевский был найден виновным в инсайдерской торговле и приговорен к 5 годам тюрьмы. Также суд назначил ему конфискацию 14,4 млн долларов и штраф в размере 250 тыс. долларов.

Федеральный суд в Нью-Йорке назначил вернуть паспорта членам семьи пастора (кроме его собственного – до окончания отбывания наказания), а также – вернуть $200 тыс. из двухмиллионного залога. Заключение Корчевского было отложено ввиду операции на его бедре, а также из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Согласно записям Бюро федеральных тюрем США, пастор и финансовый брокер выйдет на свободу в начале 2025 г. Он находится в тюрьме среднего режима в штате Северная Каролина.

Как указывается в афидавите Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC), в “деле Корчевского” остается несколько подсудимых, двое из которых не явились в суд, в результате чего решения по их делам были закрыты по умолчанию.

В июне прошлого года сообщалось, что Комиссия по ценным бумагам достигла договоренностей с трейдерами по схеме хакерства и торговли в громком деле Корчевского. Тогда SEC объявила, что она получила одобрение суда для урегулирования с восемью обвиняемыми в связи с международной схемой торговли, основанной на взломе выпусков новостей Newswire.