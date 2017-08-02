“Не дайте Америке стать похожей на Советскую Россию”

Департамент полиции города Ноксвилл (штат Теннесси) был вынужден убрать цитату из Библии, размещенную в его штаб-квартире.

По словам мэра города, табличка со стихом 8:31 из Послания к Римлянам, гласящим: “Если Бог за нас, кто против нас?”, провисела в здании Департамента полиции около полувека и не вызывала возражений ни у сотрудников правоохранительных органов, ни у посетителей. Но недавно активисты атеистической организации Freedom From Religion Foundation потребовали убрать надпись, так как ее размещение противоречит принципу разделения церкви и государства.

Директор Славянского общественного центра Сакраменто Флорин Чурюк прокомментировал эту новость из штата Теннесси.

“Тридцать лет назад я сбежал от советского режима, при котором христиан преследовали и убивали. Соединенные Штаты Америки, известные всему миру как христианская страна, стали единственным убежищем для таких как я, – рассказал Чурюк. – Соединенные Штаты печатали Библии более чем на ста языках мира и рассылали миссионеров во все уголки света. С тех пор, как я иммигрировал в Америку, я не перестаю бороться за права верующих, которые у нас, христиан, каждый день отнимают группировки зла, переворачивающие эту страну вверх ногами и разрушающие ее изнутри”.

Флорин “абсолютно не согласен с поступком мэра Ноксвилла”.

“Вместо того, чтобы защищать христианские общины в Теннесси, она бросила нашу Библию на землю. Я призываю христиан Ноксвилла подняться и потребовать отставки мэра за то, что она не смогла защитить христианскую веру от атеистов, которые стремятся разрушить Церковь, американское христианство и веру”, – сказал Чурюк.

“Я поддерживаю народ Божий и готов прийти на помощь, если меня призовут, – заключает Флорин, – мы верим в Бога. Благослови Господь вас, благослови Господь Америку!”

Флорин женат, отец шестерых детей и является убежденным консервативным христианином. “Я веду этот образ жизни ради своей веры и любви к Богу”, – говорит он.