Федеральный суд штата Нью-Джерси приговорил двух участников международной хакерской схемы к штрафу в $352 млн. в пользу Федеральной комиссии по надзору за торговлей ценными бумагами. Брокер Павел Дубовой и его единомышленник Александр Иеременко обязаны выплатить масштабный штраф за участие в исторической афере под руководством пастора Виталия Корчевского.

Согласно документам суда, попавшим в редакцию “Славянского Сакраменто”, подсудимые не явились на суд. Отмечается, что Павел Дубовой является родственником осужденного – Игоря и Аркадия Дубовых, которые в июне прошлого года были приговорены к выплате многомиллионной компенсации за инсайдерскую торговлю.

Александр Иеременко приговорен к выплате штрафа в размере $319 млн., соответственно Павел Дубовой – к 33 млн. Это в три раза больше, чем по версии следователей было “заработано” в масштабной схеме.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщил о том, что пастор-брокер Виталий Корчевский отбывает тюремное заключение в Северной Каролине.

Так называемая схема Корчевского на данный момент является исторической по своим масштабам кражей коммерческих секретов с применением хакерских ресурсов на территории США. В ходе преступной авантюры единомышленниками Корчевского было украдено свыше 100 тыс. пресс-релизов, хранящихся на серверах компании Newswire.