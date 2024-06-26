Вы не в церкви, вас не обманут!

Брокер-епископ Корчевский лжет, а его безбожную ложь бессовестно ретранслируют христианские блогеры.

На днях мне попалось видео христианского блогера, пастора церкви ЕХБ в г. Биркенфельд (Германия) Андреаса Патца, который в своем видеоблоге поведал о якобы невиновности русскоязычного епископа из Пенсильвании (США) Виталия Корчевского. В своем видео Патц ссылается на недавнее выступление Корчевского в Молдове, где пастор и проповедник из Америки заявляет о том, что якобы человек, свидетельствовавший против него в суде, оказался лжесвидетелем.

Напомню схему, в которой действовало, как минимум, десяток лиц и организаций по обе стороны океана – из Украины, РФ и в США, включая вышеуказанного брокера-пастора Корчевского. Итак, в деле помимо украинских и российских хакеров (Олександр Еременко, Иван Турчинов) фигурируют: Павел и Аркадий Дубовые, Неля Дубовая, Виталий Корчевский, Халупский и другие участники, попавшиеся на том, что украли 100 тыс. пресс-релизов глобальных компаний, таких как «Starbucks», «Panera Breads» и проч., и с помощью инсайдерской торговли приобрели около $100 млн. (Стоит отметить, что подавляющее большинство фигурантов дела достаточно быстро сообразили, что к чему, и признали свою вину, либо пошли на сделку с правосудием, выплатив десятки наворованных финансов).

Например, в деле указывается, что Александр Иеременко действовал с Аркадием Дубовым из США. С Дубовым знался пастор Корчевский, и вообще – значительная часть из мафиозной группировки являются членами или прихожанами славянских церквей либо в США, либо в Украине. Корчевский, Дубовые и прочие аферисты нанимали хакеров из-за океана, те воровали неопубликованные пресс-релизы с серверов компании PR Newswire и за 5-10 минут до открытия торгов на нью-йоркской фондовой бирже, где мошенниками массово закупались акции ведущих компаний или же они сбрасывали акции тех компаний, которые, согласно инсайдерской информации, скоро упадут в цене.

Совместно с другим участником масштабной схемы – неким предпринимателем Халупским, Корчевский украл $18 млн, всего в общей схеме фигурирует $100 млн нечестно нажитых денег.

5 лет Корчевский добивался оправдательного вердикта в Федеральном суде Нью-Йорка, исправно посещал заседания суда, обращался к судье, просил верующих молиться за благоприятный исход дела, и даже его церковь в Пенсильвании пыталась собирать деньги на судебные издержки своего пастыря. Ничего не помогло! Корчевский, который был признан виновным по нескольким статьям (мошенничество с использованием электронных средств, сговор с целью мошенничества с ценными бумагами, сговор с целью отмывания денег) был приговорен к 4 года тюрьмы и 2 годам полицейского надзора, а также к $15 млн штрафа.

Баптистский проповедник Андреас Патц не потрудившись изучить дело, подхватывает ложь Корчевского. (В лице Патца баптисты меня разочаровывают, это же не пятидесятники, где Шевченко или Бондарук произнесет «араба-шараба», а на стороне торгуют всем подряд, начиная от миллионной недвижимости, заканчивая общественными саунами или брокерствуя как тот же Корчевский).

Напомню, что в отличие от, скажем, России и Украины, американские суды действуют чрезвычайно скрупулезно, всем участникам дела предоставляется достаточно времени для того, чтобы представить свои доказательства и ошибки обвинения зачастую стоят очень дорого. Тем более, что такие бизнесмены как Виталий Корчевский отнюдь не страдают от недостатка финансов и могут позволить себя хорошего адвоката или двух, или пять. Впрочем, наняв хороших адвокатов, Корчевский на них же и жалуется в суде при подаче апелляции, мол, его юристы что-то напутали и в итоге он получил незаслуженный срок. Пастор-брокер также обвиняет суд в незначительном нарушении протокола при инструктировании жюри и т.п. и д.т. То есть все кругом виноваты, только не он.

Однако мне не так интересна судебная часть дела Корчевского, которое я изучил от корки до корки. Желающие могут с ним сами ознакомиться, тем более, что значительная его часть находится в открытом доступе. Подчеркну лишь пару интересных моментов, привлекших мое внимание.

Первое.

Если у Корчевского был плохой адвокат, который не справился со своей работой, то почему бы ему не нанять другого, более профессионального? Таких в штате Нью-Йорк вагон и целая тележка, только подавай деньги! И как мы уже упоминали, последние у пастора имеются и имеются в значительном количестве.

Хорошо, адвокаты все плохие, нет праведного ни одного! Всюду заговор и правление Антихриста! Всюду Кремль и Белый дом…

Предлагаю устроить церковный суд, как это любят многие «отцы церкви» или Корчевский не доверяет своим прихожанам? Пусть Виталий Корчевский даст доступ своим прихожанам к своему телефону, откроет им все свои банковские счета, распечатает e-mail переписку, даст доступ к своим миллионным особнякам и т.д. и т.п. Пусть церковный синод рассмотрит его дело и вынесет свой вердикт. Слабо? Прихожане ведь любят сегодня бравировать тем, что, мол, они – самые святые и непорочные и после пришествия Иисуса Христа они будут судить весь мир. Пусть тренеруются!

Второе.

В деле одного из сообщников Корчевского, семьи украинских иммигрантов Дубовых, фигурирует роскошный дом другого «знаменитого» уже пятидесятнического проповедника – Славика (Ростислава) Радчука. Согласно записям одного из округов штата Джорджия, Ростислав приобрел этот дом в 2006 году у некоего Джерри Каррута по договору об отказе от права собственности. Другими словами, Каррут подарил телеевангелисту этот роскошный особняк.

В 2012 году Ростислав безвозмездно передал эту недвижимость Анастасии Радчук, которая, в свою очередь, в 2013 году продала ее Вере Дубовой за $550 000. Затем в 2017 году Анастасия вновь приобрела недвижимость у Веры за те же $550 000.

В промежутке между двумя последними сделками произошло чрезвычайно интересное происшествие — в 2015 государство наложило обременение (т.е. арестовало) на этот семейный особняк в рамках дела Дубовых в Федеральном суде штата Нью-Джерси. Аркадий, Игорь и Павел Дубовые проходили по громкому делу об инсайдерской торговле вместе с пастором Виталием Корчевским, получившим 5 лет тюремного заключения. Аркадий Дубовой тогда признал себя виновным в финансовом мошенничестве на десятки миллионов долларов. Подсудимому «светило» наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Отмечу, что сегодня риелторские агентства оценивают стоимость этого коттеджа в размере около $1.5 млн. И это лишь одна из элитных единиц недвижимости пасторов, о которых идет речь в данной статье.

У меня простой вопрос к Корчевском, Дубовым, Радчукам: откуда у вас изначально появились деньги на приобретение такой недешевой недвижимости? И какое отношение семья Радчук имеет к Дубовым и, возможно, к Корчевским? У них явно имеются совместные бизнес-проекты или чрезвычайно близкие внутриклановые отношения.

Третье. Наверное, самое интересно.

Если Корчевский говорит правду, что «сдавший» его на суде свидетель под клятвой говорил неправду и теперь, якобы, готов возместить Корчевскому его изъятые Департаментом юстиции США миллионы, то почему бы не заявить об этом судье? Ведь, насколько я понимаю, получается, что Корчевский, по его собственным заявлениям, попал в тюрьму несправедливо, исключительно по лжесвидетельству, а это не только уголовная статья для того, кто «сдал» баптистского проповедника, но и вопиющий случай в американской юридической практике и серьезная угроза правосудию США!

Выходит, что теперь всякий свидетель может спокойно лжесвидетельствовать перед судом, а затем совершать за дверьми суда противозаконную сделку с подозреваемым?! Это ведь не только антиморально, но и уголовно наказуемо и меня чрезвычайно удивляет, когда из уст епископа исходят такие признания, тем более публично!

Впрочем, чему тут удивляться, в этих церквях уже давно легализована и обкатана целая система мошенничеств, рейдерские захваты, позволены самоубийства и педофилия… Что же говорить про воровство у корпораций, тут уж, наверное, сам Бог велел?…

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com