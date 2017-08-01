«Неудачливый пассажир»: специальный репортаж Голоса Америки о расследовании убийства Артема Зиберова в пригороде Вашингтона.

Два билета на выпускную церемонию, свечи и десятки открыток с соболезнованиями. Весь дом семьи Тевелоу – напоминание о трагедии, убийстве восемнадцатилетнего сына Артема Зиберова и его семнадцатилетнего друга Шади Наджара в ночь перед выпускным. Оба были успешными учениками школы Нортвест (Northwest High School) в городке Джермантаун. Родители Артема сохранили комнату сына такой, какой он оставил ее в свой последний вечер.

«Он ушел с другом, а мы с женой решили подписать ему поздравительную открытку… Он так и не получил ее. Я написал: Артем, ты так долго к этому шел, 10 лет. Теперь тебя ждут новые открытия и приключения», – вспоминает Уильям Тевелоу, отчим Артема.

Артем Зиберов жил в США с одиннадцати лет с мамой и отчимом – Юлией и Уильямом Тевелоу. В сентябре у него должны были начаться занятия в Университете Мэриленда по специальности «международный бизнес». Показывая форму бойскаута, его отчим рассказывает: «Артем был бойскаутом. Это значки за его заслуги. У него их было тридцать и звание “Орел”. Здесь написано “Русский”, потому что он свободно владел русским языком. Я знал, что бойскауты – лучший способ для нас стать ближе. Мы вместе ходили в походы, разговаривали часами у костра… Я люблю его, как родного сына».

В тот вечер накануне выпускного Артем вышел со своим другом Шади продать лишние билеты на церемонию. Обещал долго не задерживаться – но так и не вернулся. Примерно в 10:30 вечера школьники были застрелены в тихом жилом районе в пригороде Вашингтона Монтгомери-Вилледж (Montgomery Village). Шади, сидевший за рулем, получил четыре огнестрельных ранения. Артем, сидевший рядом, десять.

Подозреваемые задержаны. Это 19-летний Роджер Гарсия, его 24-летний брат Эдгар Гарсия-Гаона и их друг, 25-летний Хосе Каналес-Янес. Следователи считают, что мишенью преступников был Наджар, который в декабре прошлого года украл наркотики у девушки, пытавшейся их ему продать. Девушка – ныне супруга Каналеса-Янеса. Шади и Артем собирались продать билет Роджеру Гарсии, который тоже учился в школе Нортвест.

Дэррен Фрэнк (Darren Francke), директор Отдела расследований особо тяжких преступлений в штате Мэриленд, рассказал Русской службе «Голоса Америки», что Гарсия-Гаона и Каналес-Янес неоднократно обвинялись в совершении преступлений.

«Они числились в нашей системе, – говорит он. – Эдгар провел несколько лет в заключении. Мы знали, что он не так давно вышел на свободу. А в этом году он был замешан еще в одном инциденте. Он продавал наркотики, и его пытались ограбить. Один из грабителей был застрелен и убит. К сожалению, их отпустили под залог, что позволило им совершить это преступление».

В свою очередь, родители убитых школьников обвиняют в произошедшем правоохранительные органы округа Монтгомери.

«Преступники были на свободе. Наш округ стал убежищем для убийц, наркоторговцев и членов опасных банд. Мы с Уильямом собираемся донести этот вопрос до законодателей», – говорит Ади Наджар, отец Шади Наджара.

Детектив Дэррен Фрэнк не стал раскрывать нам иммиграционный статус подозреваемых. Полиция Мэриленда не уполномочена проверять, законно ли находятся на территории США подозреваемые или жертвы. Однако он подчеркнул, что это не тот случай, когда надо связывать преступность с нелегальным статусом подозреваемых. Анонимные источники сообщили телеканалу АВС, что двое из подозреваемых – граждане США, а третий проживал в стране на законных основаниях.

«Один из подозреваемых, Эдгар Гарсия-Гаона, был членом банды “Латинский король” (Latin King). Однако вся информация, которая у нас есть, подтверждает, что убийство не было связано с деятельностью этой банды. Мы считаем, что поводом стал именно инцидент прошлого года между Наджаром, Эдгаром Гарсией и Хосе Янесом. Мы до сих пор расследуем, был ли Артем Зиберов каким-то образом замешан в этом деле либо он просто оказался “неудачливым пассажиром”», – поясняет Дэррен Фрэнк.

По данным следствия, Шади Наджар, Эдгар Гарсия и Хосе Янес были связаны с торговлей и использованием марихуаны. Родители Шади говорят, что сын был отличником, увлекался философией и собирался учиться на врача.

Однако, по словам Ади Наджара, даже если подростки курили марихуану, они не заслуживали смерти.

«Почему их так жестоко убили?! Я 20 лет работал в ресторанном бизнесе и знаю, как выглядят подростки, которые злоупотребляют наркотиками», – добавляет Наджар.

Он рассказывает, что Артем и его сын проводили вместе много времени после школы. Близкие друзья Артема называют Шади его «новым приятелем».

«Во время нашего последнего разговора за день до убийства Артем сказал мне, что он хочет продать лишние билеты на выпускную церемонию, так как ему нужны были деньги. Артем собирался с Наждаром в Оушен-Сити – отметить окончание школы», – рассказывает Деклан Кондитт, друг Артема Зиберова.

Саймукда Бабу, девушка, которую Артем пригласил на выпускной вечер, говорит, что он делился с ней всем и никогда не упоминал о наркотиках.

«Они с Наджаром стали близкими друзьями в этом учебном году. Я не могу представить, что Артем был как-то связан с наркотиками. Мы были очень близкими друзьями и, если его что-то волновало, я бы знала об этом», – говорит Бабу.

Расследование убийства продолжается. По словам представителей правоохранительных органов, большую часть информации они получили благодаря добровольному сотрудничеству друзей жертв. Именно друг Шали Наджара вывел следователей на подозреваемых, которые сейчас находятся в заключении. Им предъявлены обвинения в убийстве и в сговоре с целью убийства.