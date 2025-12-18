В Калифорнии врач обвинена в мошенничестве с Medicare на 45 миллионов долларов

Федеральное большое жюри в Калифорнии предъявило обвинение врачу, подозреваемой в подаче более 45 миллионов долларов фальшивых и мошеннических заявок в программу Medicare за процедуры ботокса, а также в препятствовании уголовному расследованию путем предоставления поддельных медицинских документов по запросу большого жюри.

По данным суда, 45-летняя Виолетта Майлян из округа Лос-Анджелес владела и управляла клиникой Healthy Way Medical Center, которая якобы выставляла счета Medicare за ботокс, который был медицински не нужен и фактически не предоставлялся. В частности, процедуры числились на даты, когда Майлян находилась за границей, когда пациент находился за границей или в федеральной тюрьме, а также в дни, когда клиника была закрыта.

Майлян обвиняется в девяти эпизодах мошенничества с использованием электронных средств связи и в трех эпизодах препятствования уголовному расследованию преступлений в сфере здравоохранения. В случае признания виновной ей грозит до 20 лет тюрьмы за каждое мошенничество и до 5 лет за каждое препятствование расследованию.