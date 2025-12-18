Президент США Дональд Трамп объявил о начале нового этапа в развитии американской космической программы. 18 декабря 2025 года в Белом доме он подписал указ, формирующий обновлённую космическую политику в духе «Америка прежде всего» и направленный на укрепление лидерства США в освоении космоса, безопасности и коммерческой деятельности.

Согласно документу, Соединённые Штаты планируют вернуть американских астронавтов на Луну к 2028 году, а к 2030 году приступить к созданию первых элементов постоянного лунного форпоста. Указ также предусматривает размещение ядерных реакторов на Луне и на орбите, включая подготовку к запуску лунного реактора к 2030 году.

Особое внимание уделено вопросам национальной безопасности. Документ направлен на развитие систем, способных выявлять и нейтрализовать весь спектр угроз американским интересам в космосе. Одновременно предполагается модернизация пусковой инфраструктуры и стимулирование частных инвестиций для создания коммерческой альтернативы Международной космической станции к 2030 году.

В администрации Трампа заявляют, что усиление присутствия США в космосе необходимо на фоне растущей конкуренции со стороны других государств. Развитие коммерческой космической отрасли, по мнению Белого дома, создаст новые рабочие места в аэрокосмической промышленности и обеспечит экономический рост.

Указ также предусматривает развитие передовых космических технологий, которые, как ожидается, улучшат навигацию, связь, метеорологические прогнозы и доступ к спутниковому интернету по всему миру.

Дональд Трамп напомнил, что именно при его участии были заложены основы Космических сил США, приняты ключевые директивы по возвращению на Луну и реформированию регулирования космической отрасли. Ранее он также подписывал указы о поддержке малых модульных ядерных реакторов для нужд обороны и космоса, а также о добыче и использовании космических ресурсов.

В Белом доме подчеркивают, что расширение американского присутствия в космосе рассматривается как продолжение исторической роли США в научных открытиях и технологических достижениях.