Роскошная недвижимость евангелиста или христианский Вудсток

Наше предыдущее расследование об украинском проповеднике Ростислава Радчука неожиданно привело нас к роскошному дому, расположенному в штате Джорджия, неподалеку от города Вудсток. Этот броский коттедж стоимостью около миллиона долларов, находящийся в элитном поселке, рядом с парком штата и озером имеет не менее увлекательную историю, чем история его владельцев.

Примечательно, что во всех материалах дела об избиении американца детьми известного пастора указан адрес дома, находящегося в этом престижном районе Вудстока. По всей видимости, там и проживала семья Славика Радчука во время этого инцидента.

Похищение Галины Радчук

Напомним детали происшествия. В 2008 г. двое детей евангелиста (Владимир и Юрий Радчук) избили битой американца неподалеку от отцовского дома, когда очевидец вызвал полицию. В сообщении полицейского отмечается, что правоохранители прибыли на место происшествия и выяснили, что “сестра Владимира Радчука была насильно удерживаема своим братом в семейном минивэне”.

«Офицер Гонзалез и наведались домой (к Славику Радчуку) и принялись распрашивать Юрия Радчука и его брате Владимире. Юрий сказал, что не в курсе, где находится его брат, а также не видел свою сестру Галину вот уже несколько дней», – в рапорте пишет офицер полиции Кэролин Мораниес.

В итоге выяснилось, что Владимир был рассержен тем, что Галина отвергла своего законного мужа и дружила с неким Крисом. Семья Радчуков полагала, что Галина была накачана наркотиками и сошла на неверную дорожку.

«Он сказал, что их отец, Славик Радчук, стал сильно беспокоится, так что у него начались проблемы с сердцем. Юрий сказал, что семья пыталась поговорить с Крисом, однако Крис приставил пистолет к голове одного из детей. Юрий также рассказал, что члены семьи сообщили полиции о ситуации, но были расстроены, что полицейские не смогли заставить Галину вернуться домой», – пишет в отчете офицер полиции Мораниес.

Далее выяснилось, что Владимир «потерял голову» насильно затолкал свою сестру минивэн и увез в неизвестном направлении.

Во время допроса домой вернулся Владимир и заявил, что он заявился в апартмент Криса, избил того битой и забрал Галину. Рассказывать, где находится его сестра детективам Владимир не стал. Тут появился отец семейства Славик Радчук. Миссионер рассказал офицерам, что «видел, как его сын Владимир ударил Криса, но не ожидал этого», затем Славик забрал свои слова обратно и сказал, что ему «кто-то рассказал о том, что избили Криса».

Ввиду этой оговорки Славик Радчук в полицейском рапорте проходил сначала как «подозреваемый», однако затем он был переведен в разряд «свидетеля».

«Я нашел это странным и считаю, что он мог присутствовать во время побоев. Я попросил, чтобы он привез Галину, чтобы мы могли подтвердить, что она в порядке. Он сказал, что сделает так, и он ушел в то время», – говорится в официальном документе полиции.

Там же сообщается, что вскоре после допроса Славик вернулся со своей дочерью домой.

В то же время, офицер Патрик Боуэлз пишет в своем рапорте следующее:

“Я был вызван в Таун Лэйк Хиллз Саут Драйв (Town Lake Hills South Drive) в связи с нападением. По прибытии я заметил белого мужчину, лежащего в траве перед домом …, позже идентифицированного как Крис Нанкали. Крис кричал и держал его за ногу. Я заметил, что у Криса была рваная рана под левым коленом, которая сильно кровоточила. Я спросил Криса, что случилось и кто сделал это с ним. Сотрудники Скорой помощи были на месте происшествия, обследовали Криса, пока я разговаривал с ним.

Из дела сыновей Славика Радчука

Крис заявил, что его подруга была похищена, а ее братья избили его бейсбольной битой. Крис заявил, что его подруга, позже идентифицированная как Галина Радчук, находилась с ним последние несколько дней. Крис заявил, что Галина проходит процедуру развода и она боится своей семьи, и поэтому она находится с ним. Крис сказал, что каждый раз, когда Галина уходила из квартиры, она просила его осмотреться, чтобы убедиться, что ее семья не ждет ее. Крис заявил, что вчера он подал заявление о том, что семья Галины бродит вокруг квартирного комплекса, потому что он боялся, что они собираются что-то сделать с ним или Галиной. Крис сказал, что он пытался помочь Галине, потому что она переживала не лучшие времена в своей жизни и ей негде остаться.

Крис заявил сегодня, что они с Галиной собирались покинуть квартиру, и она попросила его оглядеться, чтобы удостовериться, что ее семьи там нет. Крис сказал, что он вышел из дома, и мужчина вышел из фургона и пошел на него. Крис сказал, что ничего не подумал о мужчине, потому что он не узнал фургон или мужчину, который вылез из него. Крис сказал, что когда оглядывался по сторонам, он заметил, как брат Галины, Владимир Радчук, вышел из того же фургона с металлической бейсбольной битой и побежал к нему. Крис сказал, что начал убегать от Владимира и кричать о помощи. Крис сказал, что он побежал за заднюю сторону здания к своей квартире. Крис сказал, что когда он бежал до своей квартиры, Владимир встретил его на проходе между домом и гаражом и сбил с ног. Крис сказал, что Владимир начал бить его бейсбольной битой. Крис сказал, что он звал на помощь и пытался отбросить биту, чтобы избежать ударов. Крис сказал, что Владимир ударил его по левому колену битой и расколол колено.

Крис сказал, что Владимир тогда схватил Галину за волосы и потащил ее к фургону. Крис сказал, что он встал и попытался остановить Владимира, но другой белый мужчина схватил его и начал бить его о стену”.

Побоище увидел сосед Криса и повелел парням прекратить избиение – в тот момент Радчук тащил Криса к своему автомобилю. Сосед также поведал, что “в автомобиле был другой белый человек, который удерживал Галину”.

В результате разбирательства Юрию и Виталию Радчукам были предъявлен ряд обвинений, что и привело их к полицейскому надсмотру сроком на 5 лет.

Зачем украинскому евангелисту 8 ванн в доме?

По сведениям профессиональных сайтов Zillow и Realtor.com, в одном из роскошных домов евенгелиста насчитывается 10 комнат и 8 ванных. Общая площадь особняка составляет 12 тыс. кв. футов (около 1 000 кв. м.). На территории имеется большая парковка для автомобилей и мотоциклов, волейбольный корт, патио на крыше, джакузи и крытый бассейн. Риелторские сайты оценивают данную недвижимость в сумму от $600 тыс. до $1.2 млн.

Согласно документам администрации округа, Ростислав приобрел этот дом в 2006 году у некоего Джерри Каррута по договору об отказе от права собственности. Другими словами, Каррут подарил телеевангелисту этот роскошный особняк.

В 2012 году Ростислав безвозмездно передал эту недвижимость Анастасии Радчук, которая, в свою очередь, в 2013 году продала ее Вере Дубовой за $550 000. Затем в 2017 году Анастасия вновь приобрела недвижимость у Веры за те же $550 000.

В промежутке между двумя последними сделками произошло чрезвычайно интересное происшествие — в 2015 государство наложило обременение на семейный особняк в рамках дела Дубовых в Федеральном суде штата Нью-Джерси. Как мы помним, Аркадий, Игорь и Павел Дубовые проходили по громкому делу об инсайдерской торговле вместе с пастором Виталием Корчевским, получившим 5 лет тюремного заключения. Аркадий Дубовой тогда признал себя виновным в финансовом мошенничестве на десятки миллионов долларов. Подсудимому «светило» наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Еще два дела, в которых фигурирует Аркадий Дубовой, на данный момент остаются открытыми в Федеральном суде штата Нью-Джерси. По одному из них Аркадий и Игорь Дубовые (а также ряд их подельников и компаний) пошли на соглашение с государством и согласились выплатить около $15 млн. за принесенный их деятельностью ущерб.

Второй дом, который один из сыновей Радчука указал в деле как свое жилье, является семейным особняком и выглядит немного скромнее — 8 жилых комнат общей площадью 3 284 кв. фута (около 300 кв. м.) Он оценивается в сумму от 400 до 700 тысяч долларов.

Согласно записям округа, в 2012 г. Ростислав Радчук передал этот семейный коттедж Анастасии Радчук в качестве подарка.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com