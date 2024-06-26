К 2025 году лидер по производству электрических самолетов в Америке с вертикальным взлетом и посадкой Archer планирует создать “сеть воздушной мобильности”, которая соединит пять географических пунктов в заливе Сан-Франциско.

Ожидается, что электрические мини-самолеты (дроны) будут летать между Южным Сан-Франциско, Напой, Сан-Хосе, Оклендом и Ливермором.

Производитель заявил, что хаб будущего воздушного транспорта будет организован вдоль набережной в Южном Сан-Франциско.

Будущая сеть мобильности откроет новый мир возможностей для жителей и гостей района Залива, обеспечивая быстрый доступ к местам, людям и событиям региона. Archer заявляет, что вместо часовой поездки на автомобиле, путешественники на дроне будут преодолевать то же расстояние всего за 10-20 мин.

Обещанное сокращение времени перемещения между указанными городами района залива Сан-Франциско не может не радовать гостей штата особенно местных жителей, тратящих в пробках часы драгоценного времени.

Vitaly Ataev Troshin, California Local News Fellowship

Ruslan Gurzhiy, Elena Kuznetsova, SlavicSac.com