Что говорит Корчевский о своем тюремном заключении

Что говорит пастор-брокер Виталий Корчевский о своем заключении? К какому сроку он был приговорен судом присяжных? Почему до сих пор он находится на свободе? Ответы – в нашем видеоблоге

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