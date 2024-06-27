Владельцы аптек в Нью-Йорке приговорены к заключению за мошенничество и отмывание 18 млн долларов.

Как сообщает Департамент юстиции, в понедельник, 24 мая двое владельцев аптек, 44-летний Питер Хаим и его 41-летний брат Аркадий Хаимов, оба из Форест-Хиллз, штат Нью-Йорк, были осуждены за использование аптек в районе Нью-Йорка для подачи ложных и мошеннических заявок на миллионы долларов в Medicare и последующего отмывания доходов, в том числе во время пандемии COVID-19.

Питер Хаим приговорен к восьми годам и одному месяцу тюремного заключения, а его брат Аркадий был приговорен 3 апреля к шести годам лишения свободы.

Согласно судебным документам, братья организовали сложную мошенническую схему, в которой были задействованы 16 аптек в районе Нью-Йорка, которыми они и их сообщники владели. Сообщники воспользовались чрезвычайной ситуацией в связи с COVID-19 для собственной финансовой выгоды, используя платежные коды «экстренного переопределения» для подачи мошеннических заявок на дорогие лекарства от рака – Таргретин гель 1% и Панретин гель 0,1%, которые не выписывались врачами или не отпускались пациентам.

Чтобы скрыть более 18 миллионов долларов своих преступных доходов, Хаимовы и их сообщники направляли деньги через несколько подставных компаний. Братья обычно отправляли средства с подконтрольных им аптечных банковских счетов на счета фиктивных оптовых компаний. Затем средства отправлялись компаниям в Китае для дальнейшего распределения среди частных лиц в Узбекистане. После этого братья Хаимявы получали от сообщников определенную сумму денег за вычетом комиссии.

Иногда мошеннические доходы пересылались фиктивными компаниями братьям, их родственникам или уполномоченным лицам в виде заверенных кассовых чеков и наличных денег. Полученные доходы братья использовали для приобретения недвижимости и предметов роскоши.

3 ноября 2022 года старший брат Питер Хаим признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, ему также предстоит выплатить более 18 миллионов долларов в качестве реституции; и у него будут конфискованы 2,7 миллиона долларов.

16 ноября 2022 года младший брат Аркадий Хаимов признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, ему тоже предстоит выплатить более 18 миллионов долларов в качестве реституции; и у него будут конфискованы 9,6 миллиона долларов.

Расследование дела вели ФБР, Управления генерального инспектора Министерства здравоохранения и социальных служб, Управление уголовных расследований IRS и Управления генерального инспектора Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship