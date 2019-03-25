Русскоязычный пастор-брокер Виталий Корчевский, участвовавший в международной мошеннической схеме, получил 5 лет тюремного заключения. Об этом сообщается в пресс-релизе Федеральной прокуратуре восточного округа Нью-Йорка.

Бывший менеджер инвестиционного фонда Виталий Корчевский сегодня был приговорен окружным судьей Рэймондом Дири в федеральном суде в Бруклине к 60 месяцам тюремного заключения за сговор с целью совершения банковского мошенничества, сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагам и компьютерного взлома, сговор с целью отмывания денег и два случая мошенничества с ценными бумагами. Также суд назначил ему конфискацию 14,4 млн долларов и штраф в размере 250 тыс. долларов. Сообщник Корчевского, трейдер Владислав Халупский, был признан виновным в тех же преступлениях и приговорен 11 января 2019 года к 48 месяцам тюрьмы.

«Теперь Корчевский и Халупский поплатятся за то, что использовали свой трейдерский опыт для получения миллионов долларов на незаконных торгах на основе краденой информации, – сказал в своей речи федеральный прокурор Донохью. – Сегодняшний приговор ясно дает понять, что киберпреступники и трейдеры, крадущие информацию у американских компаний и подрывающие целостность наших финансовых рынков, понесут ответственность за свои деяния, какими бы запутанными или оригинальными ни были их схемы».

В июле 2018 года после продолжавшегося четыре недели судебного процесса Корчевский и Халупский были признаны виновными в участии в международной преступной схеме по взлому трех новостных агентств и краже неопубликованных пресс-релизов с конфиденциальной финансовой информацией. Подсудимые и их сообщники использовали эту информацию для игры на бирже, принесшей им около $30 млн незаконной прибыли.

«Секретная служба США прилагает все усилия для расследования и судебного преследования ответственных за финансовые киберпреступления, – сказал специальный агент Секретной службы Бич. – Сегодняшний приговор — это свидетельство усилий Секретной службы по налаживанию тесных связей между правоохранительными органами на местном и федеральном уровнях и победа над теми, кто представляет угрозу финансовой инфраструктуре Соединенных Штатов».

По словам прокуратуры, пастор Славянской евангельской баптистской церкви в Филадельфии играл ключевую роль в преступной группировке, включавшей до 10 трейдеров и хакеров из Соединенных Штатов и Украины. В этом необычном судебном процессе пересеклись мошенничество с ценными бумагами и киберпреступность.

Большинство обвиняемых признали вину

Обвинения против Корчевского и Халупского, обнародованные в августе 2015 года, были предъявлены в ходе расследования, проведенного Министерством юстиции, Прокуратурой штата Нью-Джерси, ФБР, Секретной службой и Министерством внутренней безопасности, а также параллельного расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам. Всего уголовные обвинения были предъявлены девяти участникам преступной схемы. Шестеро из них были признаны виновными или признали свою вину, трое остальных остаются на свободе.

На данный момент практически все участники схемы признались в наличии масштабного заговора и изъявили желание сотрудничестве с американскими властями и участвовать в возмещении причиненного ущерба.

Как сообщал “Славянский Сакраменто”, признали себя виновными в сговоре с целью финансового мошенничества также соратники Корчевского – Леонид Момоток, Аркадий Дубовой, Игорь Дубовой, Александр Гаркуша и другие. Все они согласились сотрудничать со следствием.



В ноябре 2016 г. сообщалось, что российские биржевики Федосеев и Лавлинский согласились урегулировать претензии, связанные с украденными хакерами пресс-релизами под руководством Корчевского.

Также в январе этого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения украинскому хакеру Александру Еременко, который связан с делом пастора-брокера Виталия Корчевского.

Пастор-брокер отрицал свою вину

Корчевский ранее заявлял, что у обвинения нет доказательств того, что у него был доступ к почтовым ящикам, где хранились украденные пресс-релизы. На изъятых у него компьютерах и телефонах этих пресс-релизов обнаружено не было.

Адвокаты Корчевского считали, что брокер ничего не знал о кражах пресс-релизов и, что трейдора подставили.

Напомним, что председатель баптистского объединения и пастор славянской церкви в Пенсильвании Виталий Корчевский был арестован в начале августа 2015 г. по подозрению в воровстве пресс-релизов известных мировых компаний и инсайдерской торговли акциями.

На протяжение громкого судебного процесса председателя союза баптистских церквей США поддерживала паства славянской церкви Brookhaven Slavic Evangelical Baptist Church в г. Филадельфия (штат Пенсильвания). Верующие регулярно выходили к зданию суда в Нью-Йорке, а также собирали деньги в поддержку своего пастора.

За пастора-брокера вступался также проповедник-евангелист Кент Ховинд, отсидевший 9 лет за решеткой за неуплату налогов.