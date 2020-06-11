Братья Аркадий и Игорь Дубовые выплатят многомиллионную компенсацию за инсайдерскую торговлю

Комиссия по ценным бумагам (Securities and Exchange Commission, SEC) достигла договоренностей с трейдерами по Newswire схеме хакерства и торговли. SEC объявила 10 июня, что она получила одобрение суда урегулирования с восемью обвиняемыми в связи с международной схемой торговли, основанной на взломе выпусков новостей.

Напомним, что в августе 2015 года Комиссия подала иск в федеральный суд Нью-Джерси, обвиняя восемь подсудимых в мошенничеством в сфере ценных бумаг: Аркадия Дубового, Игоря Дубового, ООО «Юго-Восточный холдинг и инвестиционная компания», APD Developers, Inc., Леонид Момоток, Александра Гаркуша, Владислав Халупский и Memelland Investments Ltd. и др.

Ранее подсудимые Аркадий Дубовой и Игорь Дубовой признали свою вину и ожидают вынесения приговора. Суд вынес окончательные решения, установив вину в нарушении положения о мошенничестве статьи 17 (а) Закона о ценных бумагах 1933 года и статьи 10 (b) Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года и правила 10b-5 по нему. Окончательные решения предписывают Аркадию Дубовому, Игорю Дубовому и другим обвиняемым сделать возмещение и выплатить процент предубеждения (это сумма процентов, установленные законом для возмещения потерь за возможность использовать денежных средств), которые считаются удовлетворенными приказами о реституции и конфискации в отношении отдельных обвиняемых. В совокупности денежные обязательства превышают 14 миллионов долларов.

До этих урегулирований SEC удалось вернуть более 50 миллионов долларов и получить полный судебный запрет на действия 13 других обвиняемых, которые ранее согласились на заключение соглашений в этом деле.

Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о том, что пастор-брокер Виталий Корчевский, возглавлявший группу мошенников, был признан виновным в инсайдерской торговле и получил 5 лет тюремного заключения.