Сенатор Ричард Пан предложил законопроект о борьбе с фиктивными освобождениями от прививок, подвергающими детей и общество риску. Законопроект защитит право каждого ребенка на безопасность в школе, устранив злоупотребления освобождениями по медицинским показаниям.

Фото: LA Times

Ранее д-р Пан направил главному врачу Службы здравоохранения США Джерому Адамсу письмо с призывом принять меры против распространения негативной информации о вакцинах.

Врач-педиатр Ричард Пан, представляющий регион Сакраменто в Сенате, и член Ассамблеи Лорена Гонзалес, представляющая район Сан-Диего, предложили к рассмотрению законопроект SB 276, призванный усилить контроль над процессом получения освобождений от прививок — которым некоторые врачи штата злоупотребляют посредством продажи родителям освобождений по медицинским показаниям.

«Количество освобождений по медицинским показаниям более чем утроилось с момента принятия закона SB 277. В некоторых школах более 20% учащихся имеют такое освобождение, – сказал Пан. – Очевидно, что некоторые врачи монетизируют свое положение и получают прибыль от продажи освобождений».

«Три года назад мы ужесточили законы нашего штата о вакцинации, чтобы защитить детей и общество в целом от контакта с потенциальными заболеваниями. Теперь мы наблюдаем, как противники вакцинации и некоторые врачи обходят этот закон, получая и выдавая освобождения по медицинским показаниям тем, кто готов за это заплатить, – сказала Гонзалес. – Ценой за это становится коллективный иммунитет и здоровье общества. Вот почему я вместе с сенатором Паном представляю данный законопроект, который говорит: всему есть предел».

С целью борьбы с распространением незаконных освобождений от прививок представленный законопроект требует одобрения всех освобождений на уровне службы здравоохранения штата. Спонсорами законопроекта выступили Медицинская ассоциация Калифорнии, калифорнийское отделение Американской академии педиатрии и общественное движение Vaccinate California.

Согласно положениям SB 276, освобождения по медицинским показаниям будут выдаваться Департаментом здравоохранения Калифорнии. Врачи будут подавать в Департамент сведения о причинах освобождения вместе со своим именем и номером лицензии, а также удостоверять, что они провели осмотр пациента.

Кроме того, Департамент здравоохранения создаст базу данных исключений по медицинским показаниям. Департамент здравоохранения штата и службы здравоохранения округов будут иметь право отменять освобождения, если они будут признаны фиктивными или несоответствующими рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний.

В результате принятия закона SB 277, который упразднил освобождение от прививок по личным убеждениям, общий процент вакцинации по штату резко возрос и превысил 95%. Это больше величины в 94%, необходимой для достижения коллективного иммунитета и предотвращения распространения вспышек кори, говорят авторы законопроекта.

Корь перекинулась на Северную Калифорнию

Между тем, Служба здравоохранения округа Плейсер расследует три случая заболевания корью в одной семье. Эти случаи связаны со вспышками кори в округах Бьютт и Техама.

Была идентифицирована одна возможная точка распространения вируса. С 7 до 9 часов вечера посетители спортзала Auburn Racquet and Fitness Club могли контактировать с носителями заболевания.

Глава Службы здравоохранения округа Калаверас Дин Келаита сообщил о том, что у одного из жителей округа была диагностирована корь. Невакцинированный ребенок, проживающий в Вэлли-Спрингс, заболел после поездки за границу. До выявления кори он находился в контакте с несколькими людьми из округов Калаверас и Амадор.

В настоящее время сотрудники Службы здравоохранения связываются с группами, которые могли контактировать с больным, и дают им рекомендации по предотвращению развития заболевания.

«В округе Калаверас наблюдается снижение количества привитых детей, – отметил доктор Келаита. – Заболевший корью может передавать инфекцию другим людям, не защищенным иммунизацией».

В округе Санта-Клара также опасаются эпидемии кори среди местных жителей.

Ранее десятки случаев заболевания корью были обнаружены в штатах Вашингтон, Орегон, Джорджии, Кентукки, Колорадо, Иллинойс, Коннектикут, Нью-Джерси и др. Примечательно, что в Орегоне и Вашингтоне корь чрезвычайно стремительно распространилась в славянских церквях, где количество невакцинированных детей побивает все рекорды. В Нью-Йорке, ввиду существенных масштабов распространения вируса, невакцинированным детям запретили посещения общественных мест.