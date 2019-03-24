Президент США Дональд Трамп приветствовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, содержащий вывод, что предвыборный штаб Трампа не сотрудничал с Россией с целью повлиять в его пользу на результаты президентских выборов 2016 года.

«Не было сговора, не было воспрепятствования (правосудию), полное и абсолютное оправдание, сохраним Америку великой», – написал Трамп в «Твиттере».

«Это позор, что нашей стране пришлось через это пройти, – сказал Трамп, беседуя с журналистами перед тем, как взойти на борт президентского самолета, чтобы вернуться из Флориды в Вашингтон. – Это было незаконное дело, которое провалилось. И надеюсь, что кто-то обратит внимание и на другую сторону».

Согласно резюме доклада по итогам «российского расследования», обнародованного в воскресенье главой Минюста Уильямом Барром, следствие, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер, не нашло свидетельств того, что президент Дональд Трамп, его предвыборный штаб или помощники вступали в сговор или координировали свои действия с Россией с целью вмешательства в ход президентских выборов 2016 года.

Вместе с тем Барр заявил, что доклад также не снимает вины с президента. Хотя доклад не содержит вывода о том, что президент совершил преступление, он (доклад) также не снимает с него обвинений, пишет Мюллер, согласно документу, представленному Барром.

Как явствует из этого документа, доклад Мюллера состоит из двух частей. Первая описывает факты вмешательства России в выборы президента США и преступления, совершенные лицами, связанными с российским правительством, в ходе этих усилий. Речь идет о попытках повлиять на исход предвыборной гонки путем создание фальшивых аккаунтов в социальных сетях и так называемой «армии троллей», а также о взломе серверов Демократической партии и последовавшего распространения через сайт «Викиликс» электронных писем, содержавших негативную информацию о кандидате от демократов Хиллари Клинтон.

При этом расследование под руководством спецпрокурора не установило, что предвыборный штаб Трампа или кто-либо связанный с ним вступал в сговор или координировал свои действия с Россией в ее попытках повлиять на президентские выборы-2016. «Расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступали в сговор или координировали свои действия с российским правительством в его деятельностипо вмештельству в выборы», – эта фраза из доклада Мюллера приводится в документе.

Вторая часть доклада Мюллера касается возможного препятствования правосудию со стороны президента США.

Барр заявил, что после подробного изучения всех фактов из расследования Мюллера он и его заместитель Род Розенстайн пришли к выводу, что оснований для выдвижения обвинений против президента нет.

В письме, которое отправил Барр, также сообщаются некоторые обстоятельства расследования. В частности, говорится, что им занимались 19 следователей, а также были задействованы 40 агентов ФБР и другие представители разведсообщества. Всего было направлено 2800 повесток и опрошено 500 свидетелей.

На протяжении 22 месяцев Мюллер расследовал вопрос о том, имел ли место сговор между предвыборным штабом Трампа и Россией и имело ли место воспрепятствование правосудию со стороны президента с целью остановить расследование, передает Голос Америки.