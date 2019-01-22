Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения девятерым участникам процесса об инсайдерской торговле и взломе информационной системы EDGAR. Фигуранты дела — хакер из Украины Александр Еременко, шесть индивидуальных трейдеров из Калифорнии, Украины и России (Сунгджин Чо, Дэвид Квон, Игорь Сабодаха, Виктория Ворочек, Иван Олефир, Андрей Сарафанов), а также две брокерских компании (Capyield Systems Ltd и Spirit Trade Ltd).

Часть из обвиняемых связаны с делом пастора-брокера Виталия Корчевского, многомиллионное имущество которого по решению суда отходит государству и пострадавшим корпорациям.

Утверждается, что Еременко сумел обойти защиту системы EDGAR и получил доступ к «тестовым» файлам с финансовой информацией, которые были заранее загружены на сервер, но еще не опубликованы. Полученную информацию он передавал трейдерам, которые, пользуясь незаконно полученным преимуществом, совершали выгодные сделки.

«Обвиняемые трейдеры принимали множественные меры по сокрытию своих преступлений, включая использование оффшорных компаний и номинальных владельцев для совершения торговых сделок, – сказал директор контролирующего отдела SEC Стивен Перкин. – Анализ сделок, совершенных обвиняемыми, выявил общий элемент, которому они были обязаны своими успехами: было неопровержимо доказано, что все они пользовались информацией, украденной из базы данных EDGAR».

Общий незаконный доход обвиняемых по делу «SEC против Еременко» составил более четырех миллионов долларов.