Прокуратура называет Виталия Корчевского смекалистым трейдером, который заработал миллионы долларов на рынке ценных бумаг с помощью краденой информации. Адвокаты называют его «бескорыстным» пастором, который «ничего не знал» о происхождении этой информации, сообщает Bloomberg.

Корчевский, бывший вице-президент банка Morgan Stanley и пастор Славянской евангельской баптистской церкви в Филадельфии, находится под судом по федеральным обвинениям в мошенничестве за участие в масштабной схеме инсайдерской торговли.

Как утверждает прокуратура, Корчевский и другой трейдер, Владислав Халупский, наладили сотрудничество с украинскими хакерами для получения корпоративных пресс-релизов до их опубликования. С помощью этих пресс-релизов они проводили выгодные сделки, принесшие им более $20 млн прибыли, в том числе $14 млн для Корчевского.

53-летний Корчевский «живет в глубокой вере и послушании», как сказал в своей вступительной речи перед присяжными его адвокат Стивен Брилл. Из Советского Союза он приехал в Соединенные Штаты в 24-летнем возрасте, намереваясь практиковать свою веру и зарабатывать деньги в качестве трейдера.

По словам Брилла, пастора заманили в сделку с нечестным бизнесменом Аркадием Дубовым, который не сообщил ему, что информация была получена с помощью компьютерных взломов. Корчевский заработал миллионы долларов, продолжал адвокат, но значительная часть этих денег пошла на благо его паствы, включая приобретение жилья для нескольких прихожан. В 2016 году Дубовой признал себя виновным и собирается дать в федеральном суде показания по данному делу.

Как сообщил присяжным помощник федерального прокурора Давид Гопштейн, трейдеры использовали для коммуникации кодовые сообщения и «множество компьютеров и телефонов». Участники сговора приобрели для Корчевского по его просьбе несколько сотовых телефонов.

Во время обысков в штате Джорджия в августе 2015 года агенты обнаружили более 70 мобильных устройств, сообщил специальный агент Секретной службы Алан Дэвис, давая свидетельские показания.

На одном из этих телефонов, Samsung Galaxy 4S, была найдена фотография написанной от руки записки с адресом электронной почты и паролем. По утверждению прокуратуры, эта учетная запись использовалась в преступной схеме. Еще один логин для электронной почты был отправлен с того же телефона в групповом чате в начале 2015 года. Одним из участников этого чата был родственник Аркадия Дубового — Игорь Дубовой, который в 2016 году также признал себя виновным.

В обоих почтовых ящиках были обнаружены черновики украденных пресс-релизов. Большая часть этих черновиков была «практически идентична» опубликованным позднее релизам, хотя некоторые из них перед опубликованием были отредактированы, засвидетельствовала специальный агент Секретной службы Кэтрин Пирс.

Среди других вещественных доказательств, упомянутых во вступительном слове помощника федерального прокурора Гопштейна, были трейдерские и банковские записи, сообщения электронной почты и показания других участников сговора.