Прихожане обводят вокруг пальцев автодилеров, а пасторы благословляют аферистов

В окружном суде Сакраменто находится дело группы русскоязычных граждан, которые, как утверждает местная прокуратура, занимались масштабными махинациями в сфере купли-продажи автомобилей. Как отмечается в деле, фигуранты участвовали в беловоротничковой преступности при отягчающих обстоятельствах.

В этом деле упоминаются: Виктор, Леонид и Владимир Яковлевы, а также Анатолий Шилин, Александр Малаш, Анатолий Углианиста и Любовь Батажан.

В досье Виктора Яковлева указывается, что он является иммигрантом из Украины. Последний проживал в Сакраменто в районе, где любили селиться выходцы из СНГ – на улице с говорящим названием “Слобода Авеню”.

Как следует из уголовного дела, действия происходили в 2008 г. в Северной Калифорнии: некий Леонид Яковлев втянул своих родственников и друзей в преступную схему по оформлению фальшивых займов на автомобили с дилерских стоянок. В ходе этого процесса, в частности, Леонид Яковлев использовал несколько своих корпораций, в том числе 24 Hour Corp, утверждается в государственном иске.

Находчивым дельцам удавалось приобретать займы на одну машину по несколько раз. Количество автомобилей, фигурирующих в деле, достигает двух десятков. В деле мелькают марки автомобилей премиум-класса: “Ягуар”, “Мерседес”, “Infiniti” и др. Например, Анатолию Шилину удалось получить сразу два займа на автомобиль марки Jaguar: $50 тыс. от банка Sierra Central и $50 тыс. от US Bank. Оба чека оказались на счету Леонида Яковлева.

Описывается и такой случай: некий автомобиль попал в аварию и был списан как непригодный к использованию. В то время как авто находилось в автомастерской, под него брался займ на имя одного из подсудимых. Впоследствии этот человек получал банковский чек и отдавал его своему подельнику Яковлеву.

Как утверждается в судебных документах, Любовь Батажан удалось трижды (!) “профинансировать” один и тот же автомобиль с помощью кредита, выданного на имя Banner Auto Sales, управляемого неким Андреем Ивановым. Полученные от банка деньги были направлены на счет все того же Леонида Яковлева. В другом случае, Banner продал автомобиль “Мерседес” 4 (четыре!!!) раза, в последний раз – Владимиру Яковлеву. Последний также заполнил документы на получение банковского займа и получил кредит в размере $41 тыс. чек от Patelco Credit Union был положен на счет, как вы уже наверняка догадываетесь, Леонида Яковлева.

Всего таким способом “артисты” “профинансировали” два десятка новых автомобилей. В суде иммигранты подчеркивали, что намеревались инвестировать в лимузинную компанию Леонида Яковлева, однако были обмануты, и вообще – не понимали сути контракта, так как недостаточно владели английским.

В ходе расследования глава преступной группировки Леонид Яковлев был обвинен по 15 статьям и был помещен в заключение с возможностью выхода под залог в $600 тыс.

Его племянник, выходец из России Владимир Яковлев, по сговору получал по 10% за каждый мошеннический займ, но не напрямую, а через одну из своих компаний. По договоренности, автомобили в конечном счете должны были достаться Леониду.

Славянские пасторы поддержали подсудимого

Находясь 4 года под следствием, Лео Яковлев не признавал своей вины, несмотря на то, что почти все его подельники пошли на мировую и не получили серьезного наказания.

“Мой клиент не делал никаких ложных представлений, ни перед банками, ни перед дилерскими стоянками, – сказал адвокат Яковлева, – гособвинение не смогло предоставить никаких убедительных доказательств обратного.”

По словам адвоката, Леонид не подписывал никаких документов, хотя из дела ясно, что он манипулировал своими родственниками и друзьями, которые фактически ставили подписи на поддельных документах.

Примечателен тот факт, что за Леонида вступился пастор славянской церкви “Way To Salvation” Леонид Шевчук, который писал в письме судье, что знает лично осужденного около 15 лет и что не замечал за ним “никаких преступных действий”, и что тот “способен приносить обществу пользу”. За Яковлева также вступилась некая семья Кузьменко и основатель миссии “DS Ministries International” Даниил Шавловский.

Реституция и тюремные сроки

Таким образом, Леонид Яковлев, как говорится в деле, нанес ущерб в размере около $642 тыс. По итогу дела Леонид был приговорен к 5 годам заключения. Также у него была отчуждена коммерческая недвижимость в Сакраменто.

Расследующий дело детектив Эрик Кук просил суд заморозить активы – два коммерческих офиса, расположенных в Сакраменто и принадлежащих детской благотворительной организации – Roseville Children Foundation Trust и компании 24 Hour Corp. Обе резиденции принадлежали и использовались Леонидом Яковлевым.

Анатолий Углианиста приговорен к 45 дням тюрьмы и одному году испытательного срока, а также штрафу.

Любовь Батажан была приговорена к общественным работам, как, впрочем, и Александр Малаш.

В деле Ольги Яковлев мы находим записку, в которой указано, что “дело закрыто за недостачей улик”.

Леонид Яковлев попытался опровергнуть решение суда, подав апелляцию в Апелляционный суд США девятого округа Калифорнии, однако она ни к чему не привела.

Дело о Porsche Cayenne и Ferrari Modena

Между тем, в суде округа Сакраменто можно обнаружить гражданское дело некого Тома Лендгеленда против Леонида Яковлева, который включил в свой иск как Яковлева, так и ряд других ответчиков: Руслана Кирлюка, Любовь Батажан, Викторию Ахраменко, Анатолия Шилина и Департамент транспортных средств Калифорнии.

В своем иске Том Лендгеленда утверждает, что в 2008 г. подписал контракт с Леонидом Яковлевым и корпорацией 24 Hour Corp на дизайн и создание двух рекламных светодиодных баннеров, которые будут созданы для компании Яковлева. Стоимость контракта заявлялась в размере $300 тыс. В качестве оплаты за труд Лендгеленда Яковлев обязывался передать ему во владение автомобиль Ferrari Modena 360 2003 года выпуска.

Согласно контракту Яковлев доставил в офис Лендгеленда свидетельство о праве собственности на транспортное средство, после чего новый собственник доставил “Феррари” в шоурум для продажи в Сакраменто. Однако, согласно судебной жалобе, к новому собственнику обратились представители DMV (Департамент транспортных средств Калифорнии) и запросили передать им автомобиль люкс-класса для инспекции – по их словам, Феррари имела “неясный статус владения”. Как пояснили в DMV, автомобиль проходил по другому делу Яковлева.

Один из документов из дела Леонида Яковлева

“Этот иск связан с рядом транспортных средств, которые сообвиняемый Леo Яковлев использовал в качестве залога с другими соответчиками, – в ответе на жалобу Лендгеленда писала в суде Батажан. – На момент заключения договора он передал первоначальное право собственности на транспортное средство Ларисе Бубеле, владеющей доверительным трастом…”

Как сообщил сам истец в направленном в суд аффидавите, свои права на “Феррари” предъявили аж 4 человека!

Во встречном иске Батажан утверждает, что Яковлев сообщил ей, что якобы потерял документы владельца на авто, и она подозревает, что благодаря этому он мог получить несколько займов под залог этого авто.

В иске также заявляется, что в DMV расследовали еще один случай с приобретением автомобиля – Porsche Cayenne 2004 г.в., на приобретение которого, как утверждалось, Яковлев одолжил у некого Корнелиа Флореа $35 тыс.

“Однако, Флореа сообщили, что DMV изъял “Порш” в рамках расследования Яковлева, – говорится в иске Корнелиа Флореа против Леонида Яковлева. – Несмотря на неоднократные жалобы Флореа DMV отказывается возвращать “Порш” Флореа ввиду потенциальных претензий других сторон”.

Истцы просили суд вернуть автомобили законным владельцам. Дело закончилось в их пользу – суд вернул им право на владение обеими машинами.

Mошенничество в сфере банковского обслуживания

Как сообщал ранее “Славянский Сакраменто”, гражданин по имени Леонид Яковлев был осужден за мошенническую деятельность в сфере банковского обслуживания. Тогда жертвами финансовой аферы стали 20 000 клиентов American Express. В этой сложной схеме 43-летний житель Сакраменто Леонид Яковлев “заработал” около одного миллиона долларов.

Схема выглядела примерно следующим образом: компания Яковлева незаконно снимала с владельцев кредитных карточек небольшие суммы денег за якобы оказанные услуги, в то время как никакие услуги не “клиентам” не оказывались. Попросту говоря, Яковлев воровал сотни тысяч долларов у ничего не подозревавших американцев.

В результате судебного дела Яковлев был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения. Его также приговорили к реституции имущества, а именно – части прав на жилую недвижимость в районе Сакраменто.

Дело рассматривалось при генеральном прокуроре штат Калифорния, том самом, во время действия которого были оглашены длительные тюремные сроки по отношению части семьи Кузьменко и Петра Бондарука из Славянской миссионерской церкви “Вифания”.

Руслан Гуржий, SlavicSac.com