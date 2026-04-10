Photo: Julian Do/SlavicSac.com

Джулиан До, содиректор организации American Community Media, делится впечатлениями от своей недавней поездки в Украину, где он посетил международную конференцию по восстановлению во Львове. В беседе с редактором Slavic Sacramento Русланом Гуржий он подчеркивает стойкость украинского народа, обсуждает инновационные технологии «Строительства 4.0» и отмечает значимость нового торгового соглашения между Калифорнией и Львовской областью. Проводя параллели со своими вьетнамскими корнями, Джулиан До выражает оптимизм по поводу будущего Украины и подчеркивает важную роль глобальной диаспоры и международных партнерств в восстановлении современной экономики.

Джулиан До: Меня зовут Джулиан До. Я содиректор American Community Media, а также внештатный репортер Slavic Sacramento. Во время моей недавней поездки в Украину я выступал в качестве репортера Slavic Sac, и для меня это стало отличной возможностью узнать о происходящем в стране, а также своего рода личным путешествием.

Меня всегда интересовали вопросы развития, особенно в регионах, переживших конфликты, подобных ситуации в Украине. Во Львове, на западе Украины, недалеко от польской границы, проходила первая международная конференция по восстановлению Украины. Я решил, что это идеальный момент для визита: увидеть всё своими глазами на месте и одновременно узнать об идеях и видении того, как должна выглядеть реконструкция.

Я впервые был в Восточной Европе, посетил Польшу и Украину, хотя много слышал об этих странах еще во времена Советского Союза. Дело в том, что у меня есть и личная связь: я родился во Вьетнаме — стране, которая также имела тесные отношения с СССР в годы холодной войны.

Руслан Гуржий: Расскажите подробнее о вашей цели поездки. Узнали ли вы о каких-то новых, специальных или инновационных технологиях для восстановления разрушенных зданий в Украине?

Джулиан До: Эта конференция была посвящена не просто общей идее восстановления, а конкретным методам того, как именно должна строиться Украина. Организатором выступил Национальный университет «Львовская политехника», так как они хотели привлечь исследователей, ученых и застройщиков к размышлениям о будущем. Украина не должна быть восстановлена в том же виде, в каком она была раньше.

Речь шла об изучении новых технологий. Вместо привычного строительства из бетона обсуждалось, как должна выглядеть «новая Украина» с точки зрения технологий «Строительства 4.0», а также с учетом экономики замкнутого цикла, изменения климата и экологических проблем.

Руслан Гуржий: Я слышал, что вы попали под реальный обстрел, находясь в Украине. Не могли бы вы рассказать об этом?

Джулиан До: Да. В первую же ночь после моего приезда завыли сирены, призывая людей немедленно спуститься в укрытия. К счастью, я снимал квартиру прямо напротив «Львовской политехники», в подвале которой есть бомбоубежище. Я сразу отправился туда вместе со многими украинцами.

На следующее утро я узнал, что сначала целью дрона считали железнодорожный вокзал Львова, который я покинул всего за два часа до этого, но на самом деле удар пришелся по зданию службы национальной безопасности. Это было 18-го числа, а 24-го последовал еще один удар, и нам снова пришлось бежать в укрытие. На этот раз это произошло средь бела дня, и дрон попал в монастырь XIV века в самом центре Львова. За время моего пребывания было два прилета: оба раза в городе ревели сирены, и люди мгновенно уходили в безопасные места.

Руслан Гуржий: Но что поразило вас больше всего? Как местные жители реагировали на эти атаки? Что они говорили вам о войне?

Джулиан До: Моим первым впечатлением от Львова было то, насколько спокойны люди. Я путешествовал по Центральной Америке в конце 80-х, во время конфликтов в Колумбии и Никарагуа — там солдаты были повсюду: в центре города, у административных зданий, банков и рынков.

Во Львове же меня удивило почти полное отсутствие вооруженных людей на улицах. Царила атмосфера спокойствия; на первый взгляд казалось, что жизнь идет своим чередом. Но при этом чувствовалось глубокое осознание войны и признание жертв тех, кто сейчас сражается на передовой.

Я видел, как ежедневно в 9:00 утра город замирает на минуту молчания в память о погибших — и военных, и гражданских. Каждый день конференции мы также начинали с минуты молчания. В центре города ежедневно проходила служба в церкви, посвященная военным. Каждый раз я видел огромное количество людей, молящихся внутри и снаружи. А напротив ратуши жители собирались и пели песни — о стойкости украинцев, о патриотизме и о том, что борьба за свободу и независимость будет продолжаться. С одной стороны — повседневная рутина, с другой — мощный эмоциональный фон и четкое понимание происходящего.

Руслан Гуржий: Возвращаясь к теме восстановления: как Калифорния планирует помогать Украине? Недавно наш губернатор Гэвин Ньюсом встречался с украинскими официальными лицами в Мюнхене. Что об этом известно?

Джулиан До: Это очень важный шаг. В то время как на национальном уровне порой возникают сложности с поддержкой, губернатор Калифорнии — четвертой по величине экономики мира — публично заявляет о желании помочь. Поскольку губернатор не может заключать договоры на государственном уровне, Калифорния подписала меморандум о взаимопонимании (MoU) с Львовской областью. Калифорния уже несколько лет ведет торговую деятельность с Украиной и оказывает экономическую помощь, но это соглашение формализует отношения.

Выбор Львова логичен, так как это западные «ворота» для финансовой поддержки и гуманитарной помощи. Формальное соглашение позволяет штату и частному бизнесу Калифорнии получать государственную поддержку для изучения бизнес-возможностей в Украине.

Потребности страны в восстановлении огромны, и Калифорнии есть что предложить. Офис GO-Biz (деловой департамент губернатора) изучает возможности применения технологий: от цифрового сканирования для строительства до внедрения «Строительства 4.0». Также актуальны аграрные технологии — из-за засух Калифорния разработала передовые методы ведения устойчивого сельского хозяйства. Это касается и здравоохранения, и возобновляемой энергетики, где Калифорния является мировым лидером.

Руслан Гуржий: Как люди в Украине реагируют на то, что вы приехали из США? Что они думают об американской помощи и роли нынешней администрации в восстановлении инфраструктуры?

Джулиан До: Они были очень признательны за то, что кто-то решил приехать к ним в такое время, когда война еще продолжается. Многие участники конференции выступали дистанционно из соображений безопасности, поэтому личное присутствие американцев на месте было воспринято очень позитивно.

Многие даже не знали о соглашении между Калифорнией и Львовом и были рады это услышать. На фоне опасений, что федеральная помощь может сократиться и Европе придется брать всё на себя, присутствие американца, который готов открыто говорить о ситуации «в полях», было для них очень важно.

Руслан Гуржий: Каков ваш личный взгляд на этот конфликт? Видите ли вы сходство с тем, что происходило во Вьетнаме в годы холодной войны?

Джулиан До: Я вижу очень много сходств. При социалистических системах госпредприятия играют огромную роль во всём — от безопасности до медицины. После распада Советского Союза этим государствам пришлось мучительно переходить к рыночной экономике. Я видел эти трудности не только во Вьетнаме, но и в Лаосе, и в Камбодже.

Но сходство между вьетнамцами и украинцами в том, что в них живет оптимизм и стойкость. Они верят, что если им дать шанс, они приложат все усилия, чтобы сделать страну лучше. Вьетнаму потребовалось около 20 лет, чтобы наладить этот процесс. Думаю, Украине не понадобится столько времени. Процесс уже запущен, и при поддержке Европы и других стран Украина выйдет на правильный путь гораздо быстрее.

Многие ученые открыто говорили, что Украина готова стать своего рода «лабораторией» для испытания новых строительных технологий. Благодаря этому Украина может стать моделью, которую позже можно будет применить в развивающихся странах Латинской Америки или Африки. Если бы Вьетнам получил такую поддержку в самом начале, его путь был бы легче.

Руслан Гуржий: Планируете ли вы продолжать работу над проектом восстановления Украины?

Джулиан До: Безусловно. Вызовы и чаяния украинского народа очень близки мне, они напоминают мне о народе моей родины. Я вижу огромные перспективы. Со временем многие вьетнамцы второго и третьего поколений захотели вернуться, чтобы восстановить свою родину. Сегодня ведущие инвесторы и технологические лидеры во Вьетнаме — это вьетнамские американцы или вьетнамские европейцы.

То же самое я вижу и в украинской диаспоре. Это невероятный человеческий капитал. Поколение, уехавшее с родителями в Европу или Северную Америку, получит там образование, которое сейчас трудно получить в Украине. Подготовка доктора наук в области квантовой физики или программной инженерии стоит миллионы долларов. И эти люди, получив знания, смогут вернуться и помочь восстановить Украину. Мы видели это на примере Китая и Южной Кореи. Украинцы — очень патриотичный народ, и я верю, что этот сценарий вполне реален. Я обязательно вернусь в Украину, и в следующий раз у нас будет еще больше тем для обсуждения!

Руслан Гуржий: Надеюсь на это. Спасибо, Джулиан!