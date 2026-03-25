Россия нанесла один из самых масштабных ударов по Украине: сотни дронов и ракеты по нескольким регионам

В ночь на 25 марта 2026 года Россия нанесла массированный воздушный удар по территории Украины, применив большое количество ударных беспилотников и ракет различных типов. В ряде регионов были слышны взрывы, зафиксированы разрушения инфраструктуры и пострадавшие.

По данным украинских военных, в атаке использовались десятки ракет и сотни беспилотников-камикадзе. Силы противовоздушной обороны уничтожили значительную часть воздушных целей, однако часть ракет, в том числе баллистических, достигла своих целей.

Взрывы и работа систем ПВО фиксировались в нескольких областях Украины. Сообщалось о повреждениях жилых домов, объектов инфраструктуры и промышленных зданий. В отдельных городах беспилотники попали в жилые многоэтажки, в результате чего есть пострадавшие, некоторые из них находятся в тяжёлом состоянии.

По информации местных властей и спасательных служб, на местах ударов возникли пожары, ведутся работы по ликвидации последствий и разбору завалов. Экстренные службы продолжают обследовать повреждённые здания и оказывать помощь пострадавшим.

Военные эксперты отмечают, что атака носила комбинированный характер: одновременно применялись ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Такая тактика направлена на перегрузку систем противовоздушной обороны и увеличение вероятности поражения целей.

Украинские власти предупреждают, что угроза новых воздушных ударов сохраняется, и призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.