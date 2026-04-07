Штат Калифорния официально обошёл Японию и стал четвертой по величине экономикой в мире. Если бы Калифорния была отдельным государством, её экономика была бы больше, чем у всех стран, за исключением США, Китая и Германии.

Photo: Ruslan Gurzhiy/SlavicSac.com

Номинальный ВВП Калифорнии превысил 4 триллиона долларов, обогнав показатель Японии. Экономический рост штата составил около 40 % с 2019 года, чему способствовали сильные позиции в технологиях, здравоохранении, венчурных инвестициях и других секторах бизнеса.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом отметил, что экономический рост штата превышает мировые тренды, а Калифорния играет ключевую роль в развитии национальной экономики США.

Несмотря на этот успех, штат продолжает сталкиваться с инфраструктурными и социальными вызовами, такими как высокие расходы на жильё и неравенство в доходах. Тем не менее, эксперты отмечают, что инновационный сектор и приток инвестиций поддерживают динамику роста.