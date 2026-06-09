Пентагон обновил религиозную классификацию в армии США: список сокращён, атеизм исключён как отдельная категория

Пентагон пересмотрел систему религиозных кодов, используемых для учёта вероисповедания военнослужащих, сократив и переработав перечень признанных категорий. Новая политика, как ожидается, вступит в силу в июле и предусматривает 31 религиозную категорию вместо более чем 200 ранее действовавших кодов.

В обновлённый список включены основные мировые религии, такие как буддизм, индуизм, бахаизм, ислам, иудаизм и сикхизм, а также категория «нерелигиозные». При этом христианские деноминации составляют большинство из новых признанных категорий.

Одновременно из перечня отдельных признанных обозначений исчез ряд ранее учтённых религиозных и мировоззренческих групп. По данным анализа The Independent, больше не выделяются отдельно мессианский иудаизм, различные формы викки (неоязыческая религия, основанная на почитании природы), друидизм, розенкрейцерство, шаманизм, унитарианский универсализм, деизм, гуманизм, религии коренных народов Северной Америки, а также категории, связанные с неоязычеством и спиритуалистическими практиками. Отдельно отмечается, что из самостоятельной классификации также исключён атеизм.

Решение вызвало дискуссии в американском обществе и военных кругах, поскольку ранее эти обозначения использовались для административного учёта и отражения религиозного разнообразия в армии.

В Пентагоне заявляют, что цель реформы — унификация и упрощение системы религиозной идентификации военнослужащих. При этом подчёркивается, что военнослужащие по-прежнему смогут указывать любую религию, включая те, которые не входят в список из 31 категории, — в том числе на идентификационных жетонах.