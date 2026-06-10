20-летний Дмитрий Попов, житель Бруклина, осуждён за убийство ЛГБТ-танцора О’Ши Сибли как преступление на почве ненависти. Обвиняемый выкрикивал гомофобные оскорбления в адрес жертвы и её друзей, которые танцевали и слушали музыку после поездки на пляж, а затем нанёс Сибли смертельную ножевую рану.

O’Shae Sibley

Прокурор Бруклина Эрик Гонсалес объявил о вынесении обвинительного приговора жителю Бруклина по делу об убийстве как преступлении на почве ненависти. Осуждённый спровоцировал конфликт, нанёс ножевое ранение и убил 28-летнего О’Ши Сибли на автозаправочной станции в Мидвуде, сопровождая нападение гомофобными и расистскими оскорблениями.

«О’Ши Сибли переехал в Нью-Йорк, чтобы воплотить свою мечту — стать танцором и хореографом. Его жизнь оборвал этот человек, которого возмущал сам вид О’Ши и его друзей, открыто живущих своей жизнью», — заявил прокурор Гонсалес. — «Вердиктом присяжных виновный будет привлечён к ответственности. Я надеюсь, что это решение принесёт семье и друзьям О’Ши, а также всему ЛГБТК+-сообществу некоторое утешение в начале месяца Прайда. Ненависти нет места в Бруклине».

Осуждённым является Дмитрий Попов, 20 лет, из района Шипсхед-Бей в Бруклине. Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто” в суде Нью-Йорка, присяжные признали его виновным в убийстве первой степени как преступлении на почве ненависти, угрозе с применением оружия второй степени, отягчённом преследовании по признаку расы второй степени, а также незаконном хранении оружия четвёртой степени.

Приговор будет вынесен 30 июня 2026 года. Обвиняемому грозит до 25 лет лишения свободы.

29 июля 2023 года О’Ши Сибли и четверо его друзей остановились на автозаправке Mobil на Кони-Айленд-авеню, возвращаясь с пляжа. В пляжной одежде они вышли из машины размяться, слушая музыку, пока один из компании танцевал у автомобиля.

Попов и двое его приятелей вышли из магазина при заправке и начали выкрикивать гомофобные и расистские оскорбления. Сибли попытался разрядить обстановку: «Вы нас не знаете, мы просто хорошо проводим время. Мы здесь так же, как и вы».

Сообщники Попова ушли, однако сам он остался, снимая происходящее на телефон и продолжая провокации. Когда Сибли с двумя друзьями подошли к нему, Попов достал нож и направил его на одного из них с угрозой убить. Затем он нанёс Сибли удар ножом в боковую часть грудной клетки, пробив сердце. Вскоре О’Ши Сибли скончался в больнице Маймонидес.