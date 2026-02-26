Губернатор Гэвин Ньюсом в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 2026 года провёл ряд встреч с международными лидерами, подчеркнув экономическую силу Калифорнии и её лидерство в сфере климатической политики. По его словам, штат продолжит укреплять партнёрства, демонстрируя, что меры по борьбе с изменением климата, экономический рост и безопасность взаимосвязаны.

Photo: gov.ca.gov

В рамках форума Ньюсом подписал меморандум о взаимопонимании с заместителем руководителя Львовской области Александром Кулепиным. Документ направлен на расширение торгово-экономического сотрудничества между Калифорнией и Львовской областью, поддержку устойчивого восстановления региона и развитие долгосрочных партнёрских связей.

Соглашение предусматривает участие калифорнийских компаний в проектах по восстановлению Украины — в сферах здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровых технологий. Власти штата отмечают, что сотрудничество будет способствовать укреплению экономической конкурентоспособности Калифорнии через развитие чистой энергетики и научных партнёрств.

Отдельно подчёркивается гуманитарная поддержка Украины. Организация Direct Relief сообщила, что общий объём её помощи превысил 2,2 млрд долларов. Только в первые недели 2026 года Украине было поставлено медицинских грузов на 62 млн долларов, что позволило больницам продолжать работу в условиях перебоев с электроэнергией и обеспечивать проведение жизненно важных операций.