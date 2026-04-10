По данным ряда опросов и аналитических материалов американских и международных СМИ, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа в последнее время снизился и оказался на уровне или ниже минимальных показателей его предшественника Джо Байдена.

Согласно данным, опубликованным The Economist, чистый рейтинг одобрения Трампа в отдельные периоды достигал минус 23 процентных пункта среди всех американцев и около минус 19 среди зарегистрированных избирателей. Аналитики отмечают, что это сопоставимо или даже хуже показателей, которые ранее фиксировались у Байдена в наиболее сложные периоды его президентства.

Другие опросы, включая исследования Reuters/Ipsos, также указывают на снижение поддержки Трампа. В частности, уровень одобрения его экономической политики опускался примерно до 29%, что стало одним из самых низких значений за период его пребывания в должности. На фоне роста цен на топливо и экономической неопределённости общественное мнение демонстрирует негативную динамику.

Некоторые публикации отмечают, что падение рейтингов затронуло ключевые сферы — экономику и общую оценку эффективности управления страной. При этом эксперты подчеркивают, что динамика рейтингов может быстро меняться в зависимости от политических и экономических событий.

В целом, опросы последних месяцев фиксируют снижение уровня поддержки как у Трампа, так и у Байдена в аналогичные периоды их президентства, что отражает высокий уровень общественной поляризации и нестабильность политических предпочтений в США.