За работу с недвижимостью подсанкционных российских олигархов брокер из Майами Роман Синявский был приговорён федеральным судом США к одному году и одному дню лишения свободы.

Согласно материалам дела, Синявский признал себя виновным в участии в сговоре с целью нарушения американских санкций и отмывания денежных средств через операции с элитной недвижимостью, принадлежавшей российским бизнесменам Виктору Перевалову и Валерию Абрамову.

Санкции против Перевалова и Абрамова были введены США за их связь с российской строительной компанией, участвовавшей в строительстве трассы «Таврида» в аннексированном Россией Крыму.

По данным Министерства юстиции США, с января 2018 года по март 2023 года Синявский вместе с другими участниками схемы занимался управлением, сдачей в аренду, продажей и обслуживанием нескольких роскошных квартир в Майами, принадлежавших находившимся под санкциями российским олигархам. Следствие установило, что он также собирал и использовал доходы от недвижимости для её дальнейшего содержания, несмотря на действующие ограничения.

В рамках соглашения о признании вины Синявский согласился на конфискацию 182 442 долларов и 45 центов — суммы, которую власти считают его доходом от незаконной деятельности.

22 февраля 2024 года власти США подали гражданский иск о конфискации двух элитных квартир, принадлежавших Перевалову. В январе суд постановил конфисковать 1,8 миллиона долларов, полученных от продажи этой недвижимости.

Одновременно Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило об отдельном урегулировании с Синявским и его компанией Family International Realty LLC. В рамках этого соглашения брокер и его фирма согласились выплатить гражданский штраф в размере 1 076 923 долларов.

Синявский получил лицензию риэлтора во Флориде в 1995 году. Его компания была зарегистрирована в городе Санни-Айлс-Бич, который из-за многочисленной русскоязычной общины нередко называют «Маленькой Москвой».

Хотя по предъявленному обвинению Синявскому грозило до пяти лет лишения свободы, федеральный суд Южного округа Флориды 13 июня 2025 года назначил ему наказание в виде одного года и одного дня тюремного заключения. Кроме того, он проведёт три года под надзором после освобождения. Суд учёл сотрудничество обвиняемого со следствием и удовлетворил ходатайство прокуратуры о смягчении наказания.