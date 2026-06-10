В Техасе задержана группа нелегальных мигрантов, среди которых гражданка России – CBP

Photo: Texas Department of Public Safety

В округе Старр на юге Техаса сотрудники Департамента общественной безопасности и Пограничной службы США задержали группу из 10 нелегальных мигрантов. Задержание произошло 7 июня 2026 года вблизи города Рома в ходе антиконтрабандной операции.

Среди задержанных оказалась гражданка России, классифицированная как «мигрант особого интереса» — категория, применяемая к лицам из стран, представляющих потенциальную угрозу национальной безопасности. Все 10 человек переданы в ведение федеральной Пограничной службы, сообщает Департамент общественной безопасности штата Техас.

Операция проводилась в рамках «Операции Одинокая звезда» — масштабной инициативы губернатора Техаса Грега Эббота по усилению контроля на границе с Мексикой. Власти подчеркнули, что взаимодействие между штатными и федеральными структурами позволяет пресекать каналы контрабанды людей и не допускать проникновения нелегальных мигрантов вглубь страны.