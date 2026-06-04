Зеленский призвал Путина к личной встрече для завершения войны, Трамп поддержал инициативу

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимир Путин, в котором предложил провести прямую встречу лидеров двух стран для обсуждения прекращения войны и достижения мирного урегулирования.

В письме Зеленский заявил, что полномасштабная война стала личным выбором российского лидера и за годы его пребывания у власти полностью изменила отношения между Украиной и Россией. По словам украинского президента, Москва несет тяжелые потери на фронте, а российское общество все больше устает от войны, роста цен, ограничений и перспектив новой мобилизации.

Зеленский утверждает, что российская армия ежемесячно теряет более 30 тысяч убитыми и тяжело ранеными. Он также заявил, что Украина готова продолжать сопротивление столько, сколько потребуется, однако предпочитает завершить войну дипломатическим путем.

В качестве основы для переговоров украинский лидер предложил полное прекращение огня на время диалога, обмен военнопленными по формуле «всех на всех», возвращение вывезенных гражданских лиц и детей, а также обсуждение долгосрочных гарантий безопасности для обеих стран.

Президент Украины отметил, что встреча могла бы пройти на нейтральной площадке — в Швейцарии, Турции или одной из стран арабского мира. По его мнению, в переговорном процессе также должны участвовать Соединенные Штаты и европейские государства как потенциальные гаранты будущих договоренностей.

Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена отказываться от независимости и продолжит добиваться международной поддержки и сохранения санкционного давления на Россию до достижения справедливого мира.

На предложение украинского президента положительно отреагировал президент США Дональд Трамп. Отвечая на вопросы журналистов, Трамп заявил, что считает возможную встречу Путина и Зеленского «замечательной идеей» и приветствует сам факт обсуждения прямых переговоров между сторонами.

«Я рад, что они, возможно, говорят о встрече. Думаю, это было бы замечательно», — сказал американский лидер, выразив надежду, что личный диалог поможет приблизить окончание войны.

Официальной реакции Кремля на открытое письмо Владимира Зеленского и предложение о проведении двусторонней встречи на момент публикации не последовало.