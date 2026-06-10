Калифорния запустила пилотный проект на шоссе Interstate 15, где алгоритм в реальном времени управляет транспортным потоком на 13-километровом участке в Темекуле (Южная Калифорния). Система оснащена датчиками, которые непрерывно отслеживают дорожную обстановку и регулируют въезд на шоссе через три пандуса, задерживая автомобили на разное время, чтобы оптимально распределить поток.

В отличие от обычных светофоров с фиксированными таймерами, алгоритм динамически задерживает автомобили на въезде — иногда до четырёх минут — чтобы оптимально распределить поток транспорта. Одновременно электронные табло вдоль трассы показывают водителям рекомендуемую скорость движения, что позволяет сгладить слияние потоков и избежать эффекта «гармошки».

Стоимость проекта составила 33 миллиона долларов, причём основную часть финансирования обеспечили федеральные структуры, тогда как штат Калифорния выделил лишь 1 миллион.

Критики указывают на очевидное противоречие: штат готов тратить деньги на программное обеспечение, но избегает реальных капиталовложений в дороги, фактически перекладывая неудобства на плечи водителей.

Ранее сообщалось о похожем проекте на севере Калифорнии, где в округе Монтерей начали внедрять систему управления светофорами с использованием искусственного интеллекта.