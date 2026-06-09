22 мая Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) выпустила меморандум, требующий от иммигрантов, претендующих на получение грин-карты (в рамках процедуры изменения иммиграционного статуса — adjustment of status), подавать заявления из своих родных стран, а не находясь на территории США. В документе предусмотрены исключения для заявителей, оказавшихся в «исключительных обстоятельствах», однако решение о том, подпадает ли случай под это определение, остаётся на усмотрение консульского работника.

Это нововведение вызвало тревогу в иммигрантской среде: тысячи людей теперь вынуждены решать, стоит ли покидать США ради подачи заявления за рубежом. Те, кто превысил разрешённый срок пребывания по визе, рискуют получить запрет на въезд в страну сроком до 10 лет.

На еженедельном брифинге ACoM 5 июня эксперты обсудили, кого именно затрагивает новая директива — в частности, это касается обладателей рабочих и семейных виз. Также они рассмотрели правомерность данного документа, принятого в обход стандартной процедуры нормотворчества, которая предусматривает общественное обсуждение и проверку со стороны Административно-бюджетного управления, а также возможные судебные иски, оспаривающие эту политику.

Почему этот меморандум вызывает опасения

«21 мая 2026 года USCIS выпустила документ под названием “Изменение статуса является вопросом усмотрения и административной благосклонности и представляет собой исключительную меру, позволяющую заявителям обойти обычную процедуру получения визы через консульство”. Документ был выпущен в виде политического меморандума и направлен в региональные офисы USCIS в качестве инструкции по рассмотрению дел», — начал Джефф Джозеф, президент Американской ассоциации иммиграционных юристов (AILA), говоря о новом документе, о том, что именно он делает, а также о судебных исках, которые, как ожидается, будут поданы в ближайшее время.

«Если посмотреть на само название документа, становится очевидно, что процедура изменения статуса представлена как нечто исключительное, необычное и противоречащее нормальному порядку вещей, которым якобы является консульское оформление визы. Но соответствует ли это действительности? Ответ — абсолютно нет. Изменение статуса действительно содержит элемент административного усмотрения. Закон об иммиграции и гражданстве предусматривает, что генеральный прокурор может по своему усмотрению изменить статус заявителя. Однако существует огромная разница между индивидуальным рассмотрением конкретного случая и категоричным утверждением о том, что изменение статуса является исключительной мерой, которая должна применяться только в чрезвычайных обстоятельствах», — пояснил он.

По словам Джозефа, изменение статуса прямо предусмотрено разделом 245 Закона об иммиграции и гражданстве. Конгресс специально создал его как законный путь к получению постоянного вида на жительство. Эта процедура существует наравне с консульским оформлением виз.

«Единственная существенная разница заключается в том, что консульское оформление происходит за пределами США, а изменение статуса — внутри страны», — отметил он. «Также важно понимать значение термина “административная благосклонность” (administrative grace). Исторически этот термин в политике USCIS означал благоприятное рассмотрение заявления. Даже внутренние документы USCIS трактуют его именно таким образом».

«Как и многие другие решения, которые мы наблюдали в последние годы, меморандум был опубликован неожиданно — накануне длинных праздничных выходных… Главная опасность заключается в том, что сотрудникам USCIS фактически предлагается рассматривать изменение статуса как исключение из правил и чаще принимать отрицательные решения», — подчеркнул Джозеф.

«Прежде всего необходимо понимать, что меморандум ссылается на раздел 245 Закона об иммиграции и гражданстве. Поэтому мы считаем, что его действие должно ограничиваться только лицами, которые получают грин-карту именно через этот раздел закона. Это важно, потому что беженцы и лица, получившие убежище, меняют статус по разделу 209 закона; специальные несовершеннолетние иммигранты (Special Immigrant Juveniles) вообще не могут проходить консульское оформление, и ряд гуманитарных программ также регулируется отдельными положениями законодательства. Следовательно, эти категории, по нашему мнению, не должны подпадать под действие меморандума», — пояснил он, отметив, что документ касается решений USCIS и не распространяется на случаи, рассматриваемые в иммиграционных судах.

Джефф Джозеф отметил, что содержание меморандума противоречит самому духу иммиграционного законодательства. Он привёл несколько положений закона, которые, по его мнению, демонстрируют намерение Конгресса расширять возможности для изменения статуса, а не ограничивать их. Например, раздел 245(c) предусматривает исключения для ближайших родственников граждан США. Даже если человек нарушил условия пребывания, работал без разрешения или иным образом утратил статус, многие из этих нарушений могут быть прощены при подаче заявления на грин-карту через близкого родственника.

Семейная иммиграция может оказаться под наибольшим ударом

«Хотя некоторые гуманитарные категории, такие как беженцы и лица, получившие убежище, вероятно, не подпадают под действие меморандума, многие участники семейной иммиграции могут столкнуться с серьёзными последствиями», — заявила Джулия Геллат, заместитель директора программы иммиграционной политики США в Институте миграционной политики (Migration Policy Institute).

По её словам, наиболее распространённой категорией являются супруги граждан США: люди приезжают в Соединённые Штаты разными способами. Некоторые въезжают по временным визам — например, по визе жениха или невесты (K-1), студенческой визе F-1, рабочей визе H-1B или туристической визе. Многие спустя годы жизни в США вступают в брак с гражданином страны и затем подают заявление на грин-карту. До настоящего времени это считалось обычным и законным процессом.

«Теперь же иммиграционные офицеры могут всё чаще требовать, чтобы такие люди покидали Соединённые Штаты и проходили процедуру оформления через консульство за рубежом», — отметила Геллат, которая считает, что наименее уязвимыми остаются обладатели виз, допускающих намерение получить постоянное место жительства: виза жениха или невесты K-1, рабочая виза H-1B и некоторые другие категории с так называемым dual intent. Для таких заявителей аргумент о том, что они хотят остаться в США на постоянной основе, не противоречит условиям визы.

Гораздо сложнее ситуация выглядит для студентов: студенческая виза F-1 выдаётся при условии, что человек заявляет о намерении вернуться домой после завершения учёбы.

«Студент может прожить в США много лет, получить степень бакалавра, затем магистра, затем докторскую степень. За это время он может создать семью, построить карьеру и фактически связать свою жизнь с Америкой. Однако новый меморандум может использовать первоначальное заявление о намерении вернуться домой как аргумент против изменения статуса внутри страны. Логика властей может выглядеть так: “Вы обещали, что после окончания учёбы вернётесь на родину. Следовательно, теперь вы должны уехать и проходить процесс получения иммиграционной визы там”», — рассказала Геллат.

Наибольшие риски, по её мнению, возникают у тех, кто когда-то въехал в США законно, но позже потерял иммиграционный статус: туристов, оставшихся после окончания срока визы, бывших студентов и обладателей временных разрешений, срок действия которых истёк.

«Раньше многие из них могли получить грин-карту через брак с гражданином США, не покидая страну. Теперь именно эта категория может стать основной целью нового меморандума», — подчеркнула она.

Почему консульское оформление может стать серьёзной проблемой

«На первый взгляд требование пройти консульское оформление за рубежом может показаться лишь неудобством. Однако на практике последствия могут быть гораздо серьёзнее. Даже в лучшем случае человеку придётся оплачивать международные перелёты, временно покидать работу, искать жильё за рубежом и нести дополнительные расходы на проживание. Но существуют и гораздо более серьёзные риски: если дело направляется на дополнительную проверку, человек может оказаться за пределами США на месяцы или даже годы. А это может привести к потере работы, финансовым трудностям и длительной разлуке с супругом и детьми», — предупредила Геллат, особо отметив, что новый подход предполагает массовое перенаправление дел из USCIS в зарубежные консульства.

«При этом никакого плана по увеличению числа сотрудников консульств не существует, поэтому следует ожидать как роста очередей и увеличения сроков ожидания интервью, так и новых задержек в выдаче виз», — сказала она. «Ещё одна важная проблема касается судебной защиты. Если заявление рассматривается внутри США, у человека остаётся больше возможностей для обжалования отказа. Однако в случае консульского оформления действует принцип так называемой “консульской неоспоримости” (consular non-reviewability), что означает, что решения консульских сотрудников практически невозможно оспорить в суде. Это существенно сокращает права заявителей».

Ситуация становится ещё сложнее из-за уже действующих ограничений на выдачу иммиграционных виз. В настоящее время существуют запреты или ограничения для 39 стран и дополнительная приостановка выдачи иммиграционных виз ещё для ряда государств. С учётом пересечений ограничения затрагивают в общей сложности 91 страну, среди которых Иран, Куба, Венесуэла, Афганистан, Пакистан, Колумбия и многие другие.

«Для выходцев из этих государств требование покинуть США может фактически означать невозможность завершить процесс получения грин-карты», — подчеркнула Геллат.

Она напомнила о ещё одной серьёзной проблеме: если человек прожил в США без статуса более 180 дней, но менее года, после выезда начинает действовать трёхлетний запрет на въезд; если один год и более — начинает действовать десятилетний запрет.

«Именно поэтому требование выехать из страны может фактически лишить многих людей возможности вернуться. Для некоторых семей это будет означать десятилетнюю разлуку», — сказала она.

Однако, несмотря на серьёзные опасения, Геллат подчеркнула, что меморандум не затрагивает всех иммигрантов, и многие категории продолжают работать по прежним правилам. Поэтому она призвала людей не поддаваться панике, а внимательно анализировать собственную ситуацию.

Последствия для работников, работодателей и экономики США

«На протяжении десятилетий изменение статуса внутри США было стандартным путём получения грин-карты для людей, которые законно приезжали в страну учиться, работать и строить свою жизнь. Более половины всех грин-карт ежегодно выдавались именно через процедуру Adjustment of Status. Поэтому утверждение USCIS о том, что изменение статуса является “исключительной мерой”, противоречит фактической практике последних десятилетий», — заявил Сяо Ван, соучредитель и генеральный директор компании Boundless Immigration, говоря о значении меморандума для работников по трудовым визам и американских компаний.

Он обратил внимание на то, что в меморандуме отсутствует чёткое определение того, что именно считается «чрезвычайными обстоятельствами», а для работников и работодателей это создаёт серьёзную неопределённость. По его словам, на протяжении многих лет действовало простое понимание: если человек находится в США законно, работает, соблюдает закон и соответствует требованиям программы, то получение постоянного статуса является естественным следующим шагом. Теперь же возникает множество вопросов: что будет считаться достаточным основанием для одобрения? Что означает «экономическая польза» для страны? Какие дополнительные доказательства придётся предоставлять?

Ван подчеркнул, что американские компании уже инвестировали огромные средства в иностранных специалистов. Работодатели в США оплачивают оформление виз, юридические услуги, продление статуса, процесс получения трудовой сертификации (PERM) и подготовку документов на грин-карту.

«Теперь работодатели сталкиваются с ситуацией, когда ключевой сотрудник может неожиданно оказаться вынужденным покинуть страну на неопределённый срок, что создаёт серьёзные проблемы для долгосрочного кадрового планирования», — отметил Ван.

Как и Джулия Геллат, он выразил беспокойство положением членов семей, так как многие обладатели рабочих виз живут в США с супругами и детьми.

«Эти семьи строили свою жизнь, исходя из понимания, что процесс получения грин-карты происходит внутри страны. Если основной заявитель будет вынужден уехать за границу, последствия могут затронуть всю семью. Супруги могут потерять разрешение на работу, дети могут столкнуться с риском так называемого aging out — достижения возраста, после которого они перестают считаться иждивенцами родителей в иммиграционных целях. Некоторые из них выросли в США и практически не знакомы со страной гражданства своих родителей», — пояснил он.

Ван напомнил, что для многих иностранных специалистов путь к постоянному статусу занимает десятилетия. Миллионы людей строили свои планы именно вокруг этой системы. Новый меморандум меняет правила уже после того, как люди вложили годы своей жизни в следование установленным процедурам.

По его словам, компании уже наблюдают снижение количества заявок на участие в программах трудовой иммиграции. Особенно сильно изменения ощущаются в сфере здравоохранения.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии на инновации, Ван заявил, что иммиграция играет ключевую роль в американской экономике. По его словам, особенно важную роль иностранные специалисты играют в таких сферах, как искусственный интеллект, высокие технологии, медицина, научные исследования и инженерия. В условиях глобальной конкуренции между США и Китаем за лидерство в сфере искусственного интеллекта ограничения для квалифицированных иммигрантов могут иметь долгосрочные последствия для конкурентоспособности страны.

Размышляя о том, может ли бизнес повлиять на администрацию, Ван провёл различие между первой и второй администрациями Трампа: по его словам, во время первого срока многие инициативы объявлялись, но затем быстро блокировались судами. Сейчас ситуация иная: администрация демонстрирует готовность активно реализовывать свои инициативы. Однако одновременно она внимательно отслеживает реакцию различных групп. Нынешний Белый дом нередко действует по принципу своеобразного политического эксперимента: сначала публикуется максимально жёсткая инициатива, затем анализируется реакция общества, бизнеса и политических союзников, после чего политика корректируется.

«Именно поэтому окончательная версия правил может оказаться значительно мягче первоначального варианта меморандума», — считает Ван.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services