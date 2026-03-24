Репортаж из Украины: Джулиан До, ассоциированный корреспондент SlavicSac

Величественный зал Национального университета «Львовская политехника» (ЛПНУ), который сейчас отмечает своё 210-летие, создаёт поразительный контраст: архитектура Западной Украины XIX века наполнена стремлением XXI века, отражающим мантру Кремниевой долины «двигайся быстро и ломай старое»: время имеет решающее значение. Высокая скорость действий необходима для демонтажа устаревших систем и быстрого внедрения новых с использованием передовых технологий.

Lviv Polytechnic National University
Delegates gather in the grand hall of Lviv Polytechnic National University for the S3RoU Conference, discussing ideas for rebuilding Ukraine safely, sustainably, and swiftly.

Это полностью соответствует духу только что завершившейся конференции S3RoU (Safe, Sustainable, and Swift Reconstruction of Ukraine — безопасное, устойчивое и быстрое восстановление Украины), прошедшей 19–20 марта на базе ЛПНУ, где учёные, исследователи и представители власти обсуждали инновации и подходы к измельчению и переработке бетонных отходов, образовавшихся в результате военных разрушений, в новые прочные строительные материалы. Эти «силиконеры» стремятся не только восстановить разрушенное, но и вывести Украину на технологический передовой рубеж, используя высокотехнологичное 3D-производство для создания «круговой экономики».

Даже когда ежедневная общенациональная минута молчания в 9:00 утра охватывает город, чтобы почтить память погибших, на мгновение заглушая отдалённый ритм сирен воздушной тревоги и перебоев с электроэнергией, этот дух «мы можем» усиливается зарождением особых отношений между Львовом и Калифорнией — ныне четвёртой по величине экономикой мира.

Руины вторжения — новое рождение

Около 100 делегатов — лично и по удалённой связи — приняли участие в конференции S3RoU. Эта встреча, поддержанная программами международного развития Великобритании и ведущими университетами, такими как Оксфорд, Лидс и Шеффилд, а также исследовательскими институтами ACI, ISCOWA и RILEM, фактически превратила ЛПНУ в практическую лабораторию. Миссия проекта — честный взгляд на «круговую экономику» войны — суровую реальность превращения руин вторжения в фундамент «зелёного» будущего.

«Для Украины этот проект — новый уровень в сфере управления отходами», — говорит доктор Олексий Гуняк, координатор проекта, указывая на образцы переработанных материалов. «Он позволяет нам не только эффективно восстанавливать разрушенные объекты, но и делать это более безопасно и устойчиво… превращая разрушения в надежду и инновации».

Профессор Тарас Маркив (ЛПНУ) добавил: «Поддержка Запада имеет решающее значение». Он пояснил, что современные инновации позволяют исследователям и руководителям глубже изучать строительные материалы, что приводит к более точным и значимым решениям для восстановления Украины.

Доктор Маурицио Гуаданьини, участвовавший по видеосвязи из Университета Шеффилда, отметил, что проведение конференции во Львове и именно в ЛПНУ было «бесценным» для перехода от формальных целей проекта к практическим аспектам кругового строительства.

Лев (Львов) обнимает Медведя (Калифорнию)

Это видение получило дополнительный импульс благодаря событию, произошедшему за тысячи километров — в Мюнхене — месяцем ранее. 14 февраля 2026 года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом встретился с заместителем главы Львовской областной администрации Александром Кулепиным, чтобы подписать исторический Меморандум о взаимопонимании.

Lviv Polytechnic National University
The classical facade of Lviv Polytechnic National University, celebrating 210 years (1816–2026) of academic excellence, while serving as The "Lion City's" gateway for innovation and reconstruction of Ukraine.

В пресс-релизе губернатор Ньюсом заявил: «Сегодняшнее партнёрство между Калифорнией и Львовом демонстрирует роль, которую Калифорния и её компании продолжат играть в восстановлении и укреплении устойчивости Украины — в здравоохранении, энергетике, сельском хозяйстве, обороне, инфраструктуре, а также в сфере новых и цифровых технологий».

Заместитель главы Львовской области Александр Кулепин в своём официальном заявлении отметил: «Это партнёрство касается не только восстановления, но и построения будущего Украины с использованием самых передовых мировых инноваций. Соединяя промышленный потенциал Львова с технологическим лидерством Калифорнии, мы создаём мост для устойчивого развития и долгосрочного экономического суверенитета».

Ньюсом подчеркнул, что на фоне напряжённости в международных союзах Калифорния остаётся «стабильным и надёжным партнёром», демонстрируя, что рост и безопасность основаны на демократических ценностях.

Строя мост

Это больше, чем политика; для более чем 114 тысяч украинцев, проживающих в Калифорнии, это личное дело. Через Львовско-Калифорнийскую торговую палату (LCCC) и её стратегический план на 2026 год под названием «Строя мост» Львов формируется как центр «мягкой посадки» для инноваций Кремниевой долины. Инициатива «Мост» также призвана превратить диаспору из удалённых доноров в активных участников проектов восстановления.

Вывод

То, чему мы являемся свидетелями во Львове, — это больше, чем потенциальный план восстановления Украины; это технологическое сопротивление и перспективная модель экономического развития для других регионов мира, переживших конфликты и катастрофы. «Зелёное восстановление» рассматривается как наиболее устойчивый путь к национальному суверенитету.

Об авторе: Джулиан Тревис До, работающий в округе Ориндж, штат Калифорния, является ассоциированным корреспондентом SlavicSac и содиректором American Community Media (ACoM). Его профессиональный опыт объединяет цифровые медиа и международную торговлю. Имея опыт работы в сфере электронного производства и частных инвестиций, он предоставляет уникальную аналитическую информацию о развитии мультикультурных сообществ США и растущих торговых связях между Калифорнией и украинской диаспорой.

