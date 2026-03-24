Репортаж из Украины: Джулиан До, ассоциированный корреспондент SlavicSac

УКРАЇНСЬКИЙ | ENGLISH

Величественный зал Национального университета «Львовская политехника» (ЛПНУ), который сейчас отмечает своё 210-летие, создаёт поразительный контраст: архитектура Западной Украины XIX века наполнена стремлением XXI века, отражающим мантру Кремниевой долины «двигайся быстро и ломай старое»: время имеет решающее значение. Высокая скорость действий необходима для демонтажа устаревших систем и быстрого внедрения новых с использованием передовых технологий.

Delegates gather in the grand hall of Lviv Polytechnic National University for the S3RoU Conference, discussing ideas for rebuilding Ukraine safely, sustainably, and swiftly. Copyright © 2026 Julian Do. All Rights Reserved. Courtesy of SlavicSac

Это полностью соответствует духу только что завершившейся конференции S3RoU (Safe, Sustainable, and Swift Reconstruction of Ukraine — безопасное, устойчивое и быстрое восстановление Украины), прошедшей 19–20 марта на базе ЛПНУ, где учёные, исследователи и представители власти обсуждали инновации и подходы к измельчению и переработке бетонных отходов, образовавшихся в результате военных разрушений, в новые прочные строительные материалы. Эти «силиконеры» стремятся не только восстановить разрушенное, но и вывести Украину на технологический передовой рубеж, используя высокотехнологичное 3D-производство для создания «круговой экономики».

Даже когда ежедневная общенациональная минута молчания в 9:00 утра охватывает город, чтобы почтить память погибших, на мгновение заглушая отдалённый ритм сирен воздушной тревоги и перебоев с электроэнергией, этот дух «мы можем» усиливается зарождением особых отношений между Львовом и Калифорнией — ныне четвёртой по величине экономикой мира.

Руины вторжения — новое рождение

Около 100 делегатов — лично и по удалённой связи — приняли участие в конференции S3RoU. Эта встреча, поддержанная программами международного развития Великобритании и ведущими университетами, такими как Оксфорд, Лидс и Шеффилд, а также исследовательскими институтами ACI, ISCOWA и RILEM, фактически превратила ЛПНУ в практическую лабораторию. Миссия проекта — честный взгляд на «круговую экономику» войны — суровую реальность превращения руин вторжения в фундамент «зелёного» будущего.

«Для Украины этот проект — новый уровень в сфере управления отходами», — говорит доктор Олексий Гуняк, координатор проекта, указывая на образцы переработанных материалов. «Он позволяет нам не только эффективно восстанавливать разрушенные объекты, но и делать это более безопасно и устойчиво… превращая разрушения в надежду и инновации».

Профессор Тарас Маркив (ЛПНУ) добавил: «Поддержка Запада имеет решающее значение». Он пояснил, что современные инновации позволяют исследователям и руководителям глубже изучать строительные материалы, что приводит к более точным и значимым решениям для восстановления Украины.

Доктор Маурицио Гуаданьини, участвовавший по видеосвязи из Университета Шеффилда, отметил, что проведение конференции во Львове и именно в ЛПНУ было «бесценным» для перехода от формальных целей проекта к практическим аспектам кругового строительства.

Лев (Львов) обнимает Медведя (Калифорнию)

Это видение получило дополнительный импульс благодаря событию, произошедшему за тысячи километров — в Мюнхене — месяцем ранее. 14 февраля 2026 года губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом встретился с заместителем главы Львовской областной администрации Александром Кулепиным, чтобы подписать исторический Меморандум о взаимопонимании.

The classical facade of Lviv Polytechnic National University, celebrating 210 years (1816–2026) of academic excellence, while serving as The “Lion City’s” gateway for innovation and reconstruction of Ukraine. Copyright © 2026 Julian Do. All Rights Reserved. Courtesy of SlavicSac

В пресс-релизе губернатор Ньюсом заявил: «Сегодняшнее партнёрство между Калифорнией и Львовом демонстрирует роль, которую Калифорния и её компании продолжат играть в восстановлении и укреплении устойчивости Украины — в здравоохранении, энергетике, сельском хозяйстве, обороне, инфраструктуре, а также в сфере новых и цифровых технологий».

Заместитель главы Львовской области Александр Кулепин в своём официальном заявлении отметил: «Это партнёрство касается не только восстановления, но и построения будущего Украины с использованием самых передовых мировых инноваций. Соединяя промышленный потенциал Львова с технологическим лидерством Калифорнии, мы создаём мост для устойчивого развития и долгосрочного экономического суверенитета».

Ньюсом подчеркнул, что на фоне напряжённости в международных союзах Калифорния остаётся «стабильным и надёжным партнёром», демонстрируя, что рост и безопасность основаны на демократических ценностях.

Строя мост

Это больше, чем политика; для более чем 114 тысяч украинцев, проживающих в Калифорнии, это личное дело. Через Львовско-Калифорнийскую торговую палату (LCCC) и её стратегический план на 2026 год под названием «Строя мост» Львов формируется как центр «мягкой посадки» для инноваций Кремниевой долины. Инициатива «Мост» также призвана превратить диаспору из удалённых доноров в активных участников проектов восстановления.

Вывод

То, чему мы являемся свидетелями во Львове, — это больше, чем потенциальный план восстановления Украины; это технологическое сопротивление и перспективная модель экономического развития для других регионов мира, переживших конфликты и катастрофы. «Зелёное восстановление» рассматривается как наиболее устойчивый путь к национальному суверенитету.

Об авторе: Джулиан Тревис До, работающий в округе Ориндж, штат Калифорния, является ассоциированным корреспондентом SlavicSac и содиректором American Community Media (ACoM). Его профессиональный опыт объединяет цифровые медиа и международную торговлю. Имея опыт работы в сфере электронного производства и частных инвестиций, он предоставляет уникальную аналитическую информацию о развитии мультикультурных сообществ США и растущих торговых связях между Калифорнией и украинской диаспорой.