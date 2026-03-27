В прошлый раз мы разбирали финансовые потоки пастора-евангелиста из Украины Сергея Демидовича и его миссии Together Ministry, зарегистрированной в США и действующей здесь как минимум с 2015 года:

Напомним, что согласно финансовым отчётам, поданным в Налоговое управление США (IRS), с 2015 по 2022 год организация Together Ministry собрала почти два миллиона долларов. В частности, в 2016 году доход составил $237 000, а к 2022 году вырос до $600 000. Эти средства, не облагаемые налогами, использовались на административные и офисные расходы, медиапроизводство, аренду и другие нужды организации. Значительная часть расходов приходилась на поездки: например, в 2015 году расходы на передвижение составили почти $100 000.

Скандал начался с того, что так называемый евангелист, чья религиозная карьера была построена на реабилитации и усыновлении сирот, публично набросился на сироту-блогера Валентина Опрю, пытаясь дискредитировать его за попытки разобраться в проблемных вопросах украинской протестантской среды.

Сегодня в этих же протестантских американо-украинских кругах развивается серия новых скандалов — вокруг ближайшего друга, партнёра и давнего соратника Сергея Демидовича — Геннадия Мохненко.

В свою очередь, Геннадий Мохненко построил свою религиозную (а теперь уже и «военную») карьеру на попечительстве сотен украинских детей, которые по разным причинам лишились родителей. На протяжении десятилетий миссия Геннадия Мохненко существовала исключительно за счёт пожертвований американских, европейских и даже российских фондов и церквей.

Пастор-миссионер Мохненко вплоть до ввода российских войск на Донбасс в 2014 году активно посещал Россию, собирая пожертвования в религиозных и светских организациях. Более того, российский государственный телеканал Russia Today накануне начала АТО выпустил документальный фильм «Один за всех», который пастор Геннадий впоследствии представлял во время своих поездок по США.

Ввиду продолжающихся скандалов среди вышеуказанных лидеров украинского протестантизма издание «Славянский Сакраменто» попыталось получить финансовые отчёты организаций, зарегистрированных на имя Геннадия Мохненко в США. Выяснилось, что в США существуют как минимум два фонда, созданных для поддержки этого капеллана.

Первый фонд действует под названием Pilgrim Orphanage Foundation (Фонд детских домов «Пилигрим»), второй — Gennadiy Mokhnenko Ministries (Служение Геннадия Мохненко). В то время как Налоговое управление США публикует финансовые отчёты Pilgrim Orphanage Foundation только за период с 2015 по 2023 год, американское издание ProPublica размещает на своём сайте более полный архив — с 2013 по 2024 год. Поэтому в данном исследовании используется именно этот расширенный пакет документов – Pilgrim Orphanage Foundation, Gennadiy Mokhnenko Ministries.

Согласно отчётам, благотворительная организация Pilgrim Orphanage Foundation была зарегистрирована в 2013 году в штате Вашингтон на Викторию Коваленко, Олега Боравлёва и Эльвиру Бакос. Первые двое являются резидентами штата Вашингтон, последняя — штата Техас.

Фонд действовал до 2016 года, когда его деятельность была временно приостановлена. Как указано в документах секретаря штата, это произошло «ввиду непредоставления обязательного отчёта в установленные законом сроки». Впоследствии статус организации был восстановлен.

В документах IRS за 2016 год в графе «Какова основная благотворительная цель организации?» отмечено, что основной задачей фонда является помощь сиротам и бездомным детям посредством гуманитарной помощи, образования и наставнической поддержки. В отчётах также упоминается проведение велосипедного тура «Мир без сирот» через Украину и Россию, направленного на популяризацию усыновления. Сообщается, что информация о проекте распространялась через церкви в Техасе, Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне, а также на славянских конференциях и других мероприятиях.

В последующие годы организация продолжила финансирование проектов детских домов в Украине, а также образовательных программ в Кении. В отчётах также указывается, что часть средств направлялась на ремонт помещений, проведение мероприятий для детей и развитие инфраструктуры.

Согласно отчёту за 2022 год, организация получила $521 647 пожертвований. В документах указано, что средства использовались для поддержки проектов по уходу за сиротами совместно с партнёрами и украинским детским домом. В частности, были завершены работы по строительству нового спортивного зала и футбольного поля, проведены ремонтные работы, организованы поездки и праздники для детей, а также оплачены отдельные медицинские и стоматологические услуги.

Часть средств была направлена на эвакуацию граждан после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В отчётах говорится о покупке микроавтобусов, ремонте транспорта и регулярной доставке гуманитарной помощи.

В 2024 году фонд сообщил о финансировании потребностей детского реабилитационного центра «Республика Пилигрим», приёмных семей и проекта «Молодая мама». Средства направлялись на закупку продуктов питания, одежды и предметов первой необходимости.

Финансовая динамика фонда выглядит следующим образом: в год регистрации, 2013, организация получила $195 798 пожертвований, в 2014 — $130 587, в 2015 — около $130 000, в 2016 — $196 710, в 2017 — $271 321, в 2018 — $204 405, в 2019 — $137 632, в 2020 — $165 938, в 2021 — $169 287. Существенный рост пожертвований наблюдается в 2022 году — $521 647. В 2023 сумма снизилась до $147 311, а в 2024 — до $127 835.

Общая сумма пожертвований в фонд Pilgrim Orphanage Foundation за указанный период составила $2 399 058.

Отмечается, что руководители фонда официально тратят на административную деятельность от 2 до 15 часов в неделю. Согласно отчётам IRS, заработную плату большинство из них не получает, однако вице-президент Олег Боравлёв получил $20 400 в 2024 году.

Что касается второго фонда — Gennadiy Mokhnenko Ministries, то его устав определяет основную цель как помощь наиболее уязвимым категориям населения: сиротам, детям, живущим с ВИЧ/СПИДом, и людям с зависимостями, посредством предоставления комплексной помощи, образования и поддержки как в США, так и за рубежом.

Организацией управляют Виктория Коваленко, Олег Боравлёв и Геннадий Мохненко. Финансовая история фонда начинается с 2013 года, когда он получил $144 958 пожертвований. В 2014 году сумма составила $193 075, в 2015 — $95 900, в 2016 — $119 523, в 2017 — $42 216, в 2018 — $94 733, в 2019 — $41 135. В 2020 году фонд получил $34 977, в 2021 — $148 317.

В 2022 году, на фоне начала полномасштабной войны, фонд получил рекордные $688 519 пожертвований. Средства распределялись на проекты помощи сиротам, реконструкцию инфраструктуры, поддержку приёмных семей, а также на образовательные проекты в Кении.

В последующие годы объёмы пожертвований снизились: в 2023 году фонд получил $105 712, а в 2024 — $65 506.

В общей сложности с 2013 по 2024 год фонд Gennadiy Mokhnenko Ministries получил $1 774 571.

Таким образом, совокупная сумма пожертвований, полученных двумя фондами за указанный период, составила $4 173 629.

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com