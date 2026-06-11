В штате Вашингтон 18-летнему русскоязычному жителю предъявлены массовые обвинения в киберсталкинге и хранении детской порнографии

Photo: Clark County Court

В штате Вашингтон 18-летнему жителю города Риджфилд Денису Евгеньевичу Антонову предъявлены многочисленные обвинения в хранении детской порнографии и незаконном распространении интимных снимков учеников его школы.

Как стало известно Славянскому Сакраменто в суде округа Кларк, полиция арестовала Антонова по месту его жительства утром 5 июня 2026 года. Накануне следствие сформировало декларацию о наличии достаточных оснований для возбуждения уголовного дела, а 9 июня старший заместитель прокурора округа Корд Маккейб направил в суд официальное обвинительное заключение.

Расследование началось после инцидента, произошедшего во время поездки учащихся старшей школы Риджфилда в Нью-Йорк на театральное представление. Согласно материалам дела и показаниям свидетелей, в гостиничном номере Антонов завел разговор с другими учениками о скрытых файлах в смартфонах. Он заявил, что в его личном скрытом альбоме находится около 10 000 файлов, и продемонстрировал собеседникам экран телефона, где отображалось порядка 9 500 фотографий, среди которых были обнаженные снимки учащихся их школы.

Следствие установило, что Антонов использовал схему обмана в интернете. Он создавал поддельные аккаунты в различных приложениях для подмены телефонных номеров, таких как TextNow, TextPlus, TextMe и TextFree. Выдавая себя за вымышленную девушку по имени Хейзел, он вступал в переписку с учениками мужского пола, отправлял им чужие фотографии из поисковых систем и убеждал их присылать в ответ интимные снимки в формате селфи. По словам обвиняемого, эту деятельность он вел на протяжении четырех лет, начиная с восьмого класса. В ходе обыска сотрудники правоохранительных органов изъяли у Антонова мобильный телефон, в котором обнаружили указанные приложения и папки с личными фотографиями несовершеннолетних.

Обвинение носит массовый характер: в официальных документах фигурируют как минимум 15 жертв, среди которых указаны несовершеннолетние в возрасте от 15 до 17 лет, а также несколько 18-летних учащихся. Полиция направила запрос на предъявление Антонову обвинений по 26 пунктам, включая 13 пунктов за хранение запрещенных материалов и 13 пунктов за распространение интимных снимков без согласия.

В текущем судебном документе прокуратуры подробно детализированы первые восемь пунктов официального обвинения. Они касаются сознательного владения визуальными материалами, демонстрирующими обнаженных несовершеннолетних, включая измененные или смоделированные изображения реально существующих подростков. Каждый такой эпизод, совершенный в период с 1 января по 13 апреля 2026 года, рассматривается как отдельное преступление. Кроме того, Антонову инкриминируется умышленное раскрытие чужих интимных фотографий третьим лицам без согласия потерпевших, совершенное им уже после достижения совершеннолетия.

На основании поданных документов дело передано на рассмотрение в окружной суд округа Кларк, штат Вашингтон. Суду предстоит определить меру пресечения и установить график дальнейших слушаний.