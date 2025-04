Тихуана — это крупный город, находящийся в штате Нижняя Калифорния (Baja California) на северо-западе Мексики, и самый западный город в Латинской Америке.

Город, в котором, по данным 2020 года, проживает около 2 миллионов жителей, располагается в 170 км от столицы штата Мехикали и является важным административным центром муниципалитета, граничащим с американским Сан-Диего. В Мексике используется метрическая система мер, поэтому расстояния измеряются в километрах, а не милях, как в США, и покупки взвешиваются в килограммах.

Происхождение названия города Тихуана остаётся неоднозначным; наиболее распространено мнение, что оно произошло от слова «тиван», что на языке местного племени кумияй означает «приморье».

Первым европейцем, проплывшим возле берегов того места, где сейчас находится Тихуана, был Хуан Родригес Кабрильо, который совершил свое путешествие в сентябре 1542 года, через 50 лет после того, как Колумб открыл Америку. А монах-францисканец Хуниперо Серра стал первым европейцем, ступившим на земли будущего крупного мексиканского города. В 1829 году губернатор тогда еще мексиканской Калифорнии Хосе Мария Эчендия выделил большой земельный участок под ранчо Сантьяго Аргуэльо, солдату и крупному владельцу множества других ранчо. В итоге, крупное скотоводческое ранчо, Ранчо Тиа Хуана, занимало площадь 100 км2 (40 кв.миль). После Американо-мексиканской войны в 1846-1848 гг. обеими сторонами был подписан мирный договор Гвадалупе-Идальго, в результате которого Мексика потеряла практически половину своей территории и Тихуана превратилась в пограничный город.

11 июля 1889 года считается официальной датой основания города Тихуана, хотя поселение с органами власти на этом месте уже существовало 25 лет. По доходу на душу населения в Мексике Тихуана занимает третье место после туристического Канкуна и столичного Мехико. В городе расположены заводы таких всемирно известных компаний, как Sony, Panasonic, Samsung, Toyota, Ford и других, также ряд крупных IT-компаний и множество медицинских учреждений, предлагающих свои услуги по более низким ценам, чем в соседних Штатах, что подкупает американцев, специально приезжающих сюда ради более дешевых операций, установки зубных имплантантов и бьюти-процедур. Стоматологические услуги здесь обойдутся значительно дешевле, чем в США, что делает Тихуану популярным направлением для медицинского туризма.

Тихуана популярна как туристическое направление среди американцев, главным образом из Южной Калифорнии. Особенно она привлекает молодёжь, поскольку в Мексике продажа алкоголя разрешена с 18 лет, в то время как в США минимальный возраст для употребления спиртных напитков составляет 21 год. Также Тихуана известна своей ночной жизнью, которая представлена борделями и клубами в Зоне Норте — местном аналоге района «красных фонарей», а также торговлей наркотиками и психотропными препаратами.

Американцев в Тихуане привлекают низкие цены на услуги — включая медицинские, а также доступные рестораны и отели. Кроме того, их интересует мексиканский колорит: сомбреро, сапоги вакерос, пончо, изделия из серебра, местная кухня и многочисленные ансамбли мариачи. Особенно примечателен бульвар Авенида Революсьон – центр ночной жизни, где круглосуточно работают рестораны, магазины, аттракционы, а также уличные оркестры и торговцы. Это место отлично подходит для того, чтобы почувствовать местную самобытность, приобрести сувениры и попробовать экзотическую уличную еду.

Знаменитый Центр культуры Тихуаны (CECUT), в котором проходят выставки, кинопоказы, театральные представления и концерты, оценят любители всего творческого и необычного. Также привлекает туристов огромный сферический кинотеатр IMAX. Недалеко расположен Музей истории Тихуаны, который познакомит с богатым прошлым города — от первых поселенцев и мексиканской революции до влияния США на регион. А после насыщенного дня можно отдохнуть в Парке Педро Ортиса, где оборудованы зоны для пикников и места для выгула собак.

Тихуана – это бурно растущий и развивающийся город. Высокие темпы роста его населения, в основном происходящего за счет иммигрантов, прибывающим с целью пересечь мексикано-американскую границу, ведут к скорому объединению с соседними городами – Росарито и Текате. Из-за близости границы в городе очень высокий уровень преступности, так как эту территорию пытаются поделить различные группировки, занимающиеся торговлей наркотиков, алкоголем, сигарет, людей и переправкой нелегальных мигрантов в Калифорнию, о чём постоянно сообщают СМИ. Конфликты между картелями, стремящимися контролировать прибыльные сферы преступного бизнеса, приводят к насилию и жестоким столкновениям.

Через Тихуану проходит один из самых крупных потоков нелегальных мигрантов: ежегодно сюда прибывает более миллиона человек, среди которых – жители Латинской Америки, китайцы, вьетнамцы и выходцы из стран бывшего СССР. Большое количество иммигрантов из бывших советских республик можно было наблюдать, когда работало приложение CBP One. В основном, они назначали встречу перехода границы через это приложение, но не всем везло: из-за отсутствия возможности платить за съемное жильё в Тихуане некоторые решались на нелегальный переход границы, например, перелезая через стену или садясь в ближайшую машину.

Городу предстоит серьезная трансформация, которая включает в себя улучшение инфраструктуры: реконструкцию дорог, завершение длительных строительных работ, замену устаревших знаков и улучшение системы навигации. Для часто приезжающих американцев это важно, поскольку в городе нередко возникают проблемы с GPS.

Помимо туризма и медицины, американцы приезжают в Тихуану для инвестиций и ведения бизнеса: в городе регулярно открываются филиалы компаний и производства. Граждане США также любят приобретать недвижимость для отдыха или постоянного проживания в Мексике. Однако покупка земли или жилья в прибрежных районах для иностранцев запрещена, но они могут законно приобретать их за пределами ограниченных зон — более 50 километров от побережья и 100 километров от международных границ.

Сухопутную границу из США в Тихуану можно пересечь либо на автомобиле, либо пешком. Однако оба этих способа предполагают, что вы неизбежно задержитесь на пограничном контроле для проверки документов. Обычно из США автомобили попадают в Мексику очень быстро, но иногда приходится постоять. Если вы решили пересечь границу пешком, будьте готовы провести в очереди несколько часов. В ней стоят и туристы, и местные жители — все вместе могут ожидать до 3,5 часов, а иногда и дольше. Те, кто часто переходит границу, имеют специальный пропуск, но для туристов этот способ не подходит. Если вы едете в Мексику на личном автомобиле, то важно позаботиться о страховке. Как правило, американские страховые компании покрывают случаи, произошедшие в радиусе до 100 км от границы, но лучше уточнить этот момент заранее у своего агента.

В связи с деятельностью наркокартелей и ради безопасности как туристов, так и местных жителей, Тихуану и другие города в этом регионе Мексики регулярно патрулируют полицейские и военные с автоматами. На улице вас могут попросить показать документы. Наличие вооруженных людей чем-то напоминает такие популярные у выходцев с постсоветского пространства города, как Хургады и Шарм-Эль-Шейх в Египте или Момбасу в Кении.

Хотя Тихуана и находится на побережье, город не может предложить хороший пляжный отдых, т.к. вода такая же холодная, как вдоль Калифорнийского побережья, да еще вокруг постоянно идет стройка, бродят толпы людей, пытающихся перейти границу с Америкой, и, в целом, не очень неспокойно. Для расслабленного отдыха на пляже лучше отправиться в города поюжнее, например, в Розариту, а лучше – в Энсенаду, где вас ждёт более безопасные и обустроенные пляжи, недорогие виноградники и рестораны и доступное жилье. Если вы едете на своем автомобиле, то лучше выбрать платную дорогу, за которую нужно заплатить пару долларов, чтобы сохранить колеса своей машины. Но можно доехать и по бесплатным дорогам. В магазинах города есть все, к чему привыкли жители США, но самое главное – оплата проходит любыми банковскими картами.

В качестве валюты используется мексиканское песо, которое можно купить буквально на любом углу; американские доллары также принимаются, но не везде. Безусловно, решение посетить Тихуану остается за каждым путешественником, но если вы всё же окажетесь в этом городе, не упустите возможность прогуляться по Авениде Революсьон — главной улице, где сосредоточена туристическая жизнь, можно выгодно сделать покупки и попробовать местную кухню: цены на посещение ресторанов в среднем в два-три раза ниже, чем в соседней Калифорнии.

Что касается безопасности, то на границе существует отдельная полоса движения, позволяющая жителям США быстро вернуться домой в экстренных случаях. По ней, как правило, передвигаются машины скорой помощи.

Возвращаясь обратно в Америку, независимо от способа передвижения, следует учитывать вероятные задержки на контрольно-пропускном пункте — ожидание может занять от нескольких минут до нескольких часов. Несмотря на большие терминалы, очереди часто растягиваются на сотни метров вглубь мексиканской территории. Разделения потока путешественников по категориям обычно нет, поэтому каждому следует подготовиться к длительному прохождению проверки. Поэтому рекомендуется иметь при себе воду и лёгкий перекус.

Хотя рядом с границей расположены торговые ряды, уличная еда не всегда безопасна, но ароматы могут быть соблазнительными. Также попытка поискать туалет может привести тому, что место в очереди может быть потеряно. А если вы уже у терминала проверки и находитесь в машине, то ее покидать нельзя. Перед пунктом пропуска ходят местные жители, предлагающие товары или выпрашивающие деньги. Обстановка нередко бывает тревожной и даже неожиданной: можно стать свидетелем уличных представлений или экстравагантного поведения отдельных путешественников.

Всегда следует помнить, что законы двух соседних стран сильно различаются. То, что легально в одном регионе, может повлечь наказание в другом. Также важно учитывать ограничения на ввоз определённых предметов. Например, транспортировка свежих фруктов и мяса из Мексики в США запрещена. Поскольку таможенные требования периодически обновляются, лучше заранее ознакомиться с актуальной информацией на сайте The U.S. Customs and Border Protection. Соблюдение этих норм поможет избежать неприятностей на границе.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

