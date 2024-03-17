В Мексике похищены десятки граждан Грузии и одна россиянка

Ряд СМИ сообщил, что несколько дней назад недалеко от границы с Мексикой были похищены 30 граждан Грузии и одна россиянка. Грузинские дипломаты в Мексике выясняют возможное местоположение захваченных сограждан. Такое заявление было опубликовано на сайте МИД Грузии.

“Посольство находится в контакте с иммиграционной службой Мексики для получения дополнительной информации и расследует возможное местонахождение граждан. Посольство остается в контакте с членами семей граждан, теми, кто обратился в посольство с целью определения местонахождения. члена семьи,” – передает сообщение грузинского МИДа новостное агентство IPN.

По данным канала “Мтавари архи”, около 30 грузин вместе с гражданами других стран уже трое суток задержаны мексиканским наркокартелем, среди похищенных есть и женщины. Согласно сообщениям пленных, отправленных родственникам, похитители требуют 90 тысяч долларов США в обмен на освобождение заложников.

Также, по заявления, СМИ, часть родственников уже перевели половину суммы, и теперь якобы продолжается торг по остальным.

О похищении российской гражданки Марии Ригович в Мексике сообщило российское Посольство в Мексике. Неизвестно, похищена ли она вместе с грузинами одной о той же преступной группой или ее похищение – отдельный случай.

“Согласно имеющейся у Посольства информации, она отправилась на автомобиле из Монтеррея (штат Нуэво-Леон) в граничащий с США город Рейноса (штат Тамаулипас) в сопровождении своих мексиканских знакомых. Посольство России в Мексике находится в контакте с местными правоохранительными органами, а также с мужем похищенной россиянки. Держим вопрос на постоянном контроле,” – такое сообщение появилось на странице дипмиссии ВКонтакте.

Муж Марии сообщил MSK1, что Мария отправила ему сообщение, в котором просила перевести 1500 долларов на карту, номер которой она сообщит. Он планирует выплатить выкуп.

А между тем, Госдеп настоятельно рекомендует гражданам США соблюдать предельную осторожность во время поездок в Мексику, а в некоторые регионы вообще советует не ездить из-за похищений и преступности: штаты Колима, Герреро из-за преступности, Мичоакан, Тамаулипас, Сакатекас. От поездок в штаты Баха Калифорния, Чиуауа, Дуранго, Гуанахуато, Халиско, Морелос и Сонора тоже рекомендуется воздержаться по тем же причинам.

Ранее сообщалось об аресте мексиканской контрабандистки, помогавшей россиянам и узбекам пересекать границу США. Беженцы из России также свидетельствуют о криминогенной ситуации в приграничных районах Мексики.

Vitaly Ataev Troshin, SlavicSac.com

California Local News Fellowship