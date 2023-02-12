Рекордное количество россиян просит политическое убежище в США

С момента начала войны в Украине рекордное число граждан РФ различными путями попали в США и попросили политическое убежище, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Газета New York Times публикует данные американской Иммиграционной службы США, согласно которым с конца февраля по ноябрь 2022 года более 32 тысяч россиян пересекли границу из Мексики в США в поисках политического убежища. Только за ноябрь 2022 года таким образом в Калифорнию попали около 6 тысяч россиян. Для сравнения: за весь 2020 год просителей убежища в США из России было порядка четырёхсот человек.

«Резкий скачок произошёл к середине лета, июль-август. Все, что связано было с преддверием мобилизации, которую объявили 21 сентября, и сразу после мобилизации, это был сумасшедший скачок, буквально на 300-400-500 процентов. Я не видела за 22 года своей практики такого числа людей, бегущих из России и других русскоговорящих стран СНГ, – рассказывает Татьяна Эдвардс-Бехар, иммиграционный адвокат из Сан-Диего.

В целом же, путь в Америку, как правило, недешёвый, долгий и порой небезопасный – из-за того, что в районе орудуют наркокартели. Чтобы добраться до приграничной Тихуаны, россиянам нужно проехать не одну страну.

Чтобы как-то урегулировать ситуацию на границе, в середине января власти США объявили о запуске приложения CBP One, по которому теперь можно записаться на переход американской границы. Но желающих отправиться за своей американской мечтой так много, что система не выдерживает и «зависает». А вместе с ней – и тысячи людей на южной границе Соединенных Штатов.