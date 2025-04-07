Тысячи людей, включая украинцев, получили письмо от правительства США: «Вам следует покинуть страну немедленно»

На прошлой неделе тысячи людей, включая некоторых украинцев, точное число которых неизвестно, находящихся в США по статусу временной защиты (TPS) получили письма от Департамента внутренней безопасности США (DHS), что им нужно “покинуть страну немедленно”, т.к. их статус прекращен.

В письме давалось 7 дней на добровольный выезд, если статус не истекает раньше, для этого рекомендовалось воспользоваться приложением CBP One), через которое можно уведомить власти о своем выезде и уточнить детали процедуры. А тем, кто не покинет страну в срок грозят серьезные санкции, включая принудительное выдворение, возможное уголовное преследование, штрафы и другие меры.

“DHS теперь использует свое право на дискреционные полномочия, чтобы прекратить ваше условно-досрочное освобождение. Если он не истечет раньше, ваше условное пребывание прекратится через 7 дней с даты этого уведомления,” – говорилось в письме ведомства.

В пятницу, 4 апреля, администрация Трампа сообщила, что эти письма были отправлены украинским беженцам по ошибке, об этом сообщает CBS News со ссылкой на ответ от представителя DHS.

Ранее сообщалось об аресте жителя Вашингтона Ильи Кухара за попытку выдать себя за федерального агента ICE возле местного украинского магазина.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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