Корреспондент “Славянского Сакраменто” Виталий Атаев Трошин побывал на американо-мексиканской границе, где пообщался с беженцами из СНГ.

На прошлых выходных я со своей собакой отправился на несколько часов на побережье Тихого океана в Мексику. Быстро прошел границу через пограничный пункт Сан-Исидро. Мне было очень интересно встретить своих соотечественников, пребывающих в мексиканский город Тихуана.

Город действительно грандиозный и является пятым в стране по географическим размерам. Про криминал, картели и проституцию я поговорил бы в одном из следующих материалов.

Многие граждане постсоветских стран тратят последние деньги, чтобы добраться до приграничной территории в поисках способов перебраться в США.

Большинство из них заранее знают, какие действия они могут предпринять, чтобы как можно скорее оказаться на территории Калифорнии.

Сам я бывал здесь проездом несколько раз. Заезжал в курортный городок Энсенада, находящийся в 70 километрах южнее от Тихуаны.

От границы я отправился в центр города, до которого можно добраться за 15 минут.

Там смог позавтракать, быстро осмотреть местные достопримечательности и, поймав такси, отправился на побережье к приграничной стене на пляже мегаполиса.

Такси в городе Тихуана, который сами американцы ещё называют «Ти-Джейем», стоит в два раза дешевле, чем в Калифорнии, хотя цены на бензин здесь практически такие же, как в Золотом штате.

Я подъехал к тройной арке, чтобы спуститься к воде и сразу же заметил пару славянской внешности. Присмотревшись, решил вступить в диалог и задать несколько вопросов. Не разглашая информации о себе и роде своей деятельности, мы стали беседовать.

Я не хотел напугать собеседников, сказав им, что хочу написать статью о ситуации с иммиграцией. Парень и девушка отказались представиться. Они ждали своей очереди через приложение “CBP ONE“, которое позволяет пересечь границу в порядке очереди, если имеется поручитель на территории США.

Начиная с 28 октября 2020 года, служба таможенного и пограничного контроля США запустила мобильное приложение, с помощью которого люди подают заявки на пересечение границы и записываются на встречу с сотрудниками границы США. Переход границы через такое приложение доступен в Ногалесе, Браунсвилле, Игл-Пассе, Идальго, Ларедо, Эль-Пасо, Калексико и Сан-Исидро.

Незнакомец поделился, что он из России и планирует поехать в Майами, как только его допустят в Калифорнию, а девушка заверила меня, что по духу ей ближе Нью-Йорк, куда она сразу вылетит из Сан -Диего.

А познакомились ребята в группе Телеграмм-канала под названием “Эмиграция и переход границы Мексики и США”. На этот канал подписаны тысячи наших соотечественников.

Там они делятся информацией о переходе границы различными способами. Потом я спустился по лестнице и подошел ближе к стене.

По дороге чуть не столкнулся с блондинкой лет 30 с трехлетним сыном. Я представился, что из Калифорнии и пытаюсь пообщаться с нашими, которые едут в США.

Она была застенчива и пыталась прервать наш диалог, сказав лишь, что ожидает очереди. Догадавшись о чем речь, я продолжил свою прогулку вдоль открытых уличных кафе и больших каменных сердец.

По дороге видел несколько пар, говорящих на армянском и грузинском языках. Рядом с реконструированной стеной, я увидел семью славян, делающих селфи.

Взяв их в оборот с расспросами, узнал, что они из московской области, из города Видное. Много лет прожили там. Недавно решили перебраться в США с помощью того же приложения. Семья планирует переехать в Филадельфию, где имеют поручителей и возможность устроиться на работу и интегрироваться в новую жизнь. Немного ещё пройдясь по улицам Мексики, я вернулся в Калифорнию.

Из разговоров понял, что все эти люди не могли больше терпеть тот ужас, который переживали в России. Безусловно каждый из них скрывал свою личную информацию, но каждый из них знал, на что идет. Мне показалось, что всех их терзал момент ожидания встречи с американскими пограничниками т.к пересечение границы таким способом не самая легкая задача. Тем не менее, каждый из них уже оказался здесь, в Мексике, и обязательно будет двигаться к запланированным целям.

Само состояние города Тихуана оставляет желать лучшего и нахождение с семьей и детьми здесь может быть небезопасным. Хочется надеяться, что наши соотечественники будут соблюдать элементарные правила безопасности и держаться подальше от непредвиденных приключений.

Виталий Атаев-Трошин, SlavicSac.com