На утренней пресс-конференции 1 июля, посвящённой новейшим мерам по борьбе с лесными пожарами, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом представил стратегию под названием “Make America Rake Again” (Заставим Америку снова грести граблями). Мероприятие прошло на смотровой площадке Mount Howell в округе Напа.

Губернатор и представители службы пожарной охраны CalFire рассказали о масштабных усилиях по снижению риска пожаров посредством профилактических мероприятий, включая проекты по сокращению горючих материалов и контролируемые сжигания лесной подстилки.

Главная задача, стоящая перед пожарной службой, — защита населённых пунктов Калифорнии. По словам начальника пожарной охраны округа Плейсер Брайана Эстеса, речь идёт не только о жилых зонах, но и о нефтепроводах, железнодорожных путях, что значительно повышает опасность пожаров и их потенциальный ущерб.

Анэйл Берлью, заместитель директора CalFire, подчеркнула, что предотвращение пожаров — это командная работа, в которую вовлечены не только структуры штата, но и федеральные, местные, племенные организации, а также сами жители. Она отметила, что с начала 2025 года в Калифорнии произошло уже более 3200 лесных пожаров, однако благодаря профилактике и быстрому реагированию большая часть из них была быстро локализована и не получила широкого распространения.

Патрик Райт, директор специальной рабочей группы губернатора по устойчивости лесов и борьбе с пожарами, сообщил, что благодаря сотрудничеству с федеральными партнёрами ежегодно обрабатывается более 700 тысяч акров территории. Он отметил, что недавно принятые меры упростили процесс согласования и реализации проектов, что ускорило темпы работ.

Гэвин Ньюсом в своём выступлении акцентировал внимание на необходимости увеличения федерального финансирования и ресурсов для борьбы с пожарами, поскольку 57% земель штата находятся под федеральным управлением, тогда как лишь 3% — под управлением штата. При этом Калифорния удвоила свои инвестиции в лесное хозяйство, управление растительностью и в CalFire.

«И поэтому то, к чему мы призываем сегодня, — это то, к чему мы призывали и в прошлом… Нам нужны эквивалентные обязательства в плане ресурсов, а не риторика, для поддержки этих партнёрств. Реальность такова, что Сенат всего несколько часов назад урезал бюджет Лесной службы», — заявил губернатор Ньюсом.

По его словам, текущие сокращения бюджетов Forest Service, NOAA и FEMA ставят под угрозу достигнутые успехи и безопасность населения. Губернатор напомнил о многочисленных письмах и просьбах к администрации США увеличить поддержку Калифорнии и подчеркнул, что для эффективной борьбы с пожарами необходимы скоординированные действия на всех уровнях власти.

Он также раскритиковал недавние политические решения, в результате которых были приостановлены работы Национальной гвардии и других сил, задействованных в подготовке к пожароопасному сезону. Ньюсом призвал к немедленному восстановлению их деятельности для продолжения профилактических мероприятий.

Губернатор подчеркнул, что за последние годы Калифорния увеличила финансирование на борьбу с пожарами с $200 миллионов до $2,5 миллиардов. Введены инновационные технологии наблюдения и тушения огня, включая ночные авиационные сбросы огнетушащих веществ и применение искусственного интеллекта. Он пообещал, что усилия штата в отношении пожарной безопасности не будут ослаблены.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship